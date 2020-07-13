В Якутии стадо коров убило током во время грозы

"В селе Дикимдя Нюрбинского улуса в ночь на 13 июля в результате обрыва электропровода погибли 11 голов КРС частного владельца. По информации начальника департамента сельского хозяйства Нюрбинского улуса Ивана Егорова, обрыв произошел в 4 ч. 30 мин. утра во время сильной грозы. Устаревший электропровод не выдержал шквала и упал на землю, где находились коровы. На данный момент решается вопрос возмещения ущерба путем софинансирования из средств администрации и Мирнинского РЭС", - информирует пресс-служба.