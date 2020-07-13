https://ria.ru/20200713/1574295764.html
В Якутии стадо коров убило током во время грозы
Стадо коров убило током из-за обрыва электропровода во время грозы в Нюрбинском улусе Якутии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:46
2020-07-13T18:46
республика саха (якутия)
роман вильфанд
гидрометцентр
красноярский край
происшествия
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика саха (якутия), роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, происшествия
ЯКУТСК, 13 июл - РИА Новости.
Стадо коров убило током из-за обрыва электропровода во время грозы в Нюрбинском улусе Якутии
, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Как отметили в ведомстве, 23 июня электрическим током убило пять коров. Энергетиками Таттинского РЭС полностью будет возмещен материальный ущерб хозяевам.
Аналогичный случай произошел в другом районе республики.
"В селе Дикимдя Нюрбинского улуса в ночь на 13 июля в результате обрыва электропровода погибли 11 голов КРС частного владельца. По информации начальника департамента сельского хозяйства Нюрбинского улуса Ивана Егорова, обрыв произошел в 4 ч. 30 мин. утра во время сильной грозы. Устаревший электропровод не выдержал шквала и упал на землю, где находились коровы. На данный момент решается вопрос возмещения ущерба путем софинансирования из средств администрации и Мирнинского РЭС", - информирует пресс-служба.
В министерстве рассказали, что проблема обрыва электросетей становится наиболее актуальной в летний период.
По данным управления Гидрометцентра в Якутии, до конца недели в регионе продержится дождливая погода, местами ливни и грозы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
сообщил РИА Новости о том, что температурные аномалии на Урале, а также на севере Красноярского края
и Якутии будут превышать климатическую норму на восемь градусов в ближайшие дни.