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В Якутии стадо коров убило током во время грозы
Стадо коров убило током из-за обрыва электропровода во время грозы в Нюрбинском улусе Якутии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:46
республика саха (якутия)
роман вильфанд
гидрометцентр
красноярский край
происшествия
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республика саха (якутия), роман вильфанд, гидрометцентр, красноярский край, происшествия

В Якутии стадо коров убило током во время грозы

18:46 13.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКоровы пасутся на "дальневосточном гектаре" в Хабаровском крае
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре в Хабаровском крае
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ЯКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Стадо коров убило током из-за обрыва электропровода во время грозы в Нюрбинском улусе Якутии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Как отметили в ведомстве, 23 июня электрическим током убило пять коров. Энергетиками Таттинского РЭС полностью будет возмещен материальный ущерб хозяевам.
Аналогичный случай произошел в другом районе республики.
"В селе Дикимдя Нюрбинского улуса в ночь на 13 июля в результате обрыва электропровода погибли 11 голов КРС частного владельца. По информации начальника департамента сельского хозяйства Нюрбинского улуса Ивана Егорова, обрыв произошел в 4 ч. 30 мин. утра во время сильной грозы. Устаревший электропровод не выдержал шквала и упал на землю, где находились коровы. На данный момент решается вопрос возмещения ущерба путем софинансирования из средств администрации и Мирнинского РЭС", - информирует пресс-служба.
Москва
Вчера, 17:14
В МЧС предупредили о сильном ветре и дожде с грозой в Москве
В министерстве рассказали, что проблема обрыва электросетей становится наиболее актуальной в летний период.
По данным управления Гидрометцентра в Якутии, до конца недели в регионе продержится дождливая погода, местами ливни и грозы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости о том, что температурные аномалии на Урале, а также на севере Красноярского края и Якутии будут превышать климатическую норму на восемь градусов в ближайшие дни.
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11 июля, 08:00Хорошие новости
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Республика Саха (Якутия)Роман ВильфандГидрометцентрКрасноярский крайПроисшествия
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