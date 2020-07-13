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Анонсирован выход самой мощной зарядки для смартфонов
Компания Oppo сообщила о выходе новой зарядки для смартфонов, которая может стать самой мощной на рынке. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:55
технологии
экономика
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60
технологии, экономика

Анонсирован выход самой мощной зарядки для смартфонов

18:46 13.07.2020 (обновлено: 19:55 13.07.2020)
1717
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Компания Oppo сообщила о выходе новой зарядки для смартфонов, которая может стать самой мощной на рынке.
"Если вы не любите ждать, пока телефон зарядится, ожидание почти закончилось", — говорится в сообщении в твиттере производителя.
В прикрепленном видео мощность зарядки "разгоняется" от 65 до 125 Ватт. При этом самый мощный из существующих чарджеров обладает зарядом в 65 Ватт.
Компания представит устройство 15 июля.
874112310
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