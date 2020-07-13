Анонсирован выход самой мощной зарядки для смартфонов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Компания Oppo сообщила о выходе новой зарядки для смартфонов, которая может стать самой мощной на рынке.

"Если вы не любите ждать, пока телефон зарядится, ожидание почти закончилось", — говорится в сообщении в твиттере производителя.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ — OPPO (@oppo) July 13, 2020

В прикрепленном видео мощность зарядки "разгоняется" от 65 до 125 Ватт. При этом самый мощный из существующих чарджеров обладает зарядом в 65 Ватт.