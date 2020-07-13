https://ria.ru/20200713/1574295749.html
Анонсирован выход самой мощной зарядки для смартфонов
Компания Oppo сообщила о выходе новой зарядки для смартфонов, которая может стать самой мощной на рынке. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:46
2020-07-13T19:55
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_250:0:4227:2983_1400x0_80_0_0_29d628a2ee60b04b843272ce4da7a932.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_747:0:3730:2983_1400x0_80_0_0_83b37fd13594e0f6c9acb2c5af177ac6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, экономика
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Компания Oppo сообщила о выходе новой зарядки для смартфонов, которая может стать самой мощной на рынке.
"Если вы не любите ждать, пока телефон зарядится, ожидание почти закончилось", — говорится в сообщении в твиттере производителя.
В прикрепленном видео мощность зарядки "разгоняется" от 65 до 125 Ватт. При этом самый мощный из существующих чарджеров обладает зарядом в 65 Ватт.
Компания представит устройство 15 июля.