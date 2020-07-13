Закон о защите нацбезопасности Сянгана нацелен на защиту суверенитета КНР

Принятие Закона о защите национальной безопасности в САР Сянган нацелено на защиту национального суверенитета и безопасности всей страны, обеспечение стабильности и процветания Сянгана. Об этом заявил заместитель директора Китайского НИИ по изучению Сянгана Китайской академии общественных наук Хуан Пин в ходе интервью корреспонденту "Россия-Китай: главное".

Хуан Пин отметил, что публикация и реализация Закона о защите национальной безопасности в САР Сянган, учреждение таких органов, как Комитет по защите национальной безопасности САР Сянган и Управление по обеспечению национальной безопасности в Сянгане, предоставили специальному административному району как правовую основу для решения вопросов национальной безопасности, так и соответствующие правовые механизмы и институты эффективного обеспечения социально-экономического развития, процветания и стабилизации Сянгана. Кроме того, этот закон восполнит пробелы в законодательстве Сянгана. Он совместно с Основным законом Сянгана и Конституцией КНР представляет прочные гарантии для восстановления нормального общественного порядка Сянгана и прав местных жителей на свободу и демократию в соответствии с законом.