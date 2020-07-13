Пятый эпизод "Звездных войн" стал лидером проката в США

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. "Империя наносит ответный удар" (1980) стал лидером проката в США в условиях пандемии коронавируса, . "Империя наносит ответный удар" (1980) стал лидером проката в США в условиях пандемии коронавируса, сообщает Deadline.

Накануне в субботу пятый и самый популярный среди поклонников эпизод франшизы собрал 175 тысяч долларов в 483 кинотеатрах drive-in (в них фильмы можно смотреть, не выходя из машины). Таких результатов оказалось достаточно, чтобы попасть на первое месте по итогам выходных. На втором — "Черная пантера", на третьем — мультфильм "Головоломка".

После премьеры в 1980 "Империя наносит ответный удар" сохранял лидерство в течение восьми недель, а перезапуск 1997 года позволил картине еще на пару недель задержаться на первой строчке.

В фильме, который стал вторым в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса, снимались Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Харрисон Форд и Билли Ди Уильямс.

В общей сложности все эпизоды знаменитой франшизы заработали в прокате 10,3 миллиарда долларов.