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Пятый эпизод "Звездных войн" стал лидером проката в США
"Империя наносит ответный удар" (1980) стал лидером проката в США в условиях пандемии коронавируса, сообщает Deadline. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:03
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, кэрри фишер, кино и сериалы, новости культуры, марк хэмилл, джордж лукас

Пятый эпизод "Звездных войн" стал лидером проката в США

21:03 13.07.2020
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© Lucasfilm Ltd. (1980)Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар" (1980)
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
© Lucasfilm Ltd. (1980)
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. "Империя наносит ответный удар" (1980) стал лидером проката в США в условиях пандемии коронавируса, сообщает Deadline.
Накануне в субботу пятый и самый популярный среди поклонников эпизод франшизы собрал 175 тысяч долларов в 483 кинотеатрах drive-in (в них фильмы можно смотреть, не выходя из машины). Таких результатов оказалось достаточно, чтобы попасть на первое месте по итогам выходных. На втором — "Черная пантера", на третьем — мультфильм "Головоломка".
После премьеры в 1980 "Империя наносит ответный удар" сохранял лидерство в течение восьми недель, а перезапуск 1997 года позволил картине еще на пару недель задержаться на первой строчке.
В фильме, который стал вторым в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса, снимались Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Харрисон Форд и Билли Ди Уильямс.
В общей сложности все эпизоды знаменитой франшизы заработали в прокате 10,3 миллиарда долларов.
На фоне пандемии многие американские кинотеатры показывают проверенную временем классику: "Челюсти", "Охотники за привидениями", "Парк Юрского периода". Крупные премьеры ("Довод" и "Мулан") перенесены на август.
Кадр из фильма Довод
26 июня, 10:33Культура
Премьера фильма Кристофера Нолана "Довод" переносится на 12 августа
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КультураКоронавирус COVID-19Кэрри ФишерКино и сериалыНовости культурыМарк ХэмиллДжордж Лукас
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