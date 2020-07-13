Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Гаврилова

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Какие меры поддержки некоммерческого сектора, добровольчества, религиозных организаций были разработаны и приняты в период пандемии? Оправдали ли себя меры государственной поддержки гражданского общества?Эффективен ли институт уполномоченных по правам человека?
В ходе мероприятия также будет прокомментирована ситуация с изменением статуса собора Святой Софии в Турции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Какие меры поддержки некоммерческого сектора, добровольчества, религиозных организаций были разработаны и приняты в период пандемии? Оправдали ли себя меры государственной поддержки гражданского общества?Эффективен ли институт уполномоченных по правам человека?
В ходе мероприятия также будет прокомментирована ситуация с изменением статуса собора Святой Софии в Турции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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