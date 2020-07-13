Онлайн-конференция председателя Комитета Госдумы РФ Сергея Гаврилова

Какие меры поддержки некоммерческого сектора, добровольчества, религиозных организаций были разработаны и приняты в период пандемии? Оправдали ли себя меры государственной поддержки гражданского общества?Эффективен ли институт уполномоченных по правам человека?В ходе мероприятия также будет прокомментирована ситуация с изменением статуса собора Святой Софии в Турции.