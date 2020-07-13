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Минздрав Грузии вновь призвал воздержаться от застолий и свадеб
Минздрав Грузии вновь призывает население воздержаться от проведения больших застолий, свадеб и юбилеев из-за угрозы распространения коронавируса, заявил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:41
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, грузия, в мире

Минздрав Грузии вновь призвал воздержаться от застолий и свадеб

18:41 13.07.2020
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© Sputnik / СтрингерВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
ТБИЛИСИ, 13 июл - РИА Новости. Минздрав Грузии вновь призывает население воздержаться от проведения больших застолий, свадеб и юбилеев из-за угрозы распространения коронавируса, заявил заместитель директора национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Паата Имнадзе.
"Всем известны наши традиции. Концерт может быть проведен под открытым небом, однако свадьба, юбилей и поминки невозможно представить без алкоголя, поэтому о какой дистанции может идти речь, когда 200 человек будут в алкогольном опьянении? Поэтому, пока что наша рекомендация такова, что не стоит проводить большие мероприятия", - заявил Имнадзе во время онлайн-брифинга.
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Ранее власти страны сообщали, что в случае присутствия на мероприятии более 10 человек каждый из них будет оштрафован. Председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили сообщал, что эти права ограничены до 15 июля.
Ранее правительство Грузии разрешило с 13 июля проводить под открытым небом культурные мероприятия, которые были запрещены из-за пандемии. Проведение мероприятий разрешили в том случае, если аудитория не будет превышать 200 зрителей.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 995, выздоровели 857 человек, 15 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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