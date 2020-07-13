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Комитет Госдумы одобрил направление в бюджет возмещения за ЧП в Норильске
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственную поправку к законопроекту, вносящему различные изменения в Бюджетный кодекс, которая позволит... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:33
разлив дизельного топлива в норильске
алексей лавров
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
норильск
экономика
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РИА Новости
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, алексей лавров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, норильск, экономика

Комитет Госдумы одобрил направление в бюджет возмещения за ЧП в Норильске

18:33 13.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственную поправку к законопроекту, вносящему различные изменения в Бюджетный кодекс, которая позволит зачислять в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив топлива в Норильске. Во втором и третьем чтении документ планируется рассмотреть в ГД на этой неделе.
Поправка касается нормативов распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам, сообщил на заседании комитета ГД замглавы Минфина Алексей Лавров.
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"По сути, она носит уточняющий характер, поскольку реализует общий принцип: чей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать. В настоящее время у нас установлено такое общее правило, что все это зачисляется в местные бюджеты, что порождает целый ряд содержательных проблем", - добавил он.
По действующему законодательству возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, то поправка позволит направить возмещение в бюджет РФ.
Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов - ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда - вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. ГМК считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлексей ЛавровФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФНорильскЭкономика
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