Комитет Госдумы одобрил направление в бюджет возмещения за ЧП в Норильске

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственную поправку к законопроекту, вносящему различные изменения в Бюджетный кодекс, которая позволит зачислять в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив топлива в Норильске. Во втором и третьем чтении документ планируется рассмотреть в ГД на этой неделе.
Поправка касается нормативов распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам, сообщил на заседании комитета ГД замглавы Минфина Алексей Лавров.
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"По сути, она носит уточняющий характер, поскольку реализует общий принцип: чей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать. В настоящее время у нас установлено такое общее правило, что все это зачисляется в местные бюджеты, что порождает целый ряд содержательных проблем", - добавил он.
По действующему законодательству возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, то поправка позволит направить возмещение в бюджет РФ.
Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов - ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда - вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. ГМК считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.