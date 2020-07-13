Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574294710.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3826
В Греции за сутки выявлены 24 новых случая инфицирования коронавирусом, четыре из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_c1af6486a1273295f4cd91c342bdabf1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_147:0:2195:2048_1400x0_80_0_0_2f9a3ffd7160accfa885bb8c45f4c9fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3826

18:34 13.07.2020
361
© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 13 июл - РИА Новости. В Греции за сутки выявлены 24 новых случая инфицирования коронавирусом, четыре из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3826 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 12 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 122 человека, говорится в сообщении.
За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
Рекомендуем
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Комитет Госдумы одобрил направление в бюджет возмещения за ЧП в Норильске
Афины
Греция откроет границы для Швеции с 22 июля
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
Эксперты оценили обзор России по достижению целей устойчивого развития
Антисептик для рук
Власти США нашли метанол в составе 59 марок антисептиков для рук
Вид на Тбилиси
Минздрав Грузии вновь призвал воздержаться от застолий и свадеб
Военнослужащий армии Азербайджана
Минская группа ОБСЕ призвала Ереван и Баку снова принять наблюдателей
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Минская группа ОБСЕ призвала Ереван и Баку принять меры по деэскалации
Международный фестиваль Sochi Jazz Festival в Сочи
Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана пройдет с 24 по 26 сентября
Тестирование на коронавирус
Монах с коронавирусом сбежал из монастыря под Тирасполем в Молдавию
Тест на коронавирус
В столичном регионе Боливии около 900 врачей заразились коронавирусом
Движение транспорта
На МКАД частично восстановили движение после ДТП
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
В Вологодской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре в Хабаровском крае
В Якутии стадо коров убило током во время грозы
Михаил Мишустин проводит совещание о строительстве автодороги Европа - Западный Китай во время посещения особой экономической зоны Алабуга
Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта
Девушка измеряет объем талии
Назван продукт, уничтожающий холестерин в организме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
Лента новостейМолния