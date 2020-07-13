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Власти США нашли метанол в составе 59 марок антисептиков для рук
Медицинский регулятор США FDA составил список из 59 марок антисептиков для рук, в составе которых было обнаружено опасное вещество метанол, сообщается в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:31
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Власти США нашли метанол в составе 59 марок антисептиков для рук

18:31 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтисептик для рук
Антисептик для рук
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Медицинский регулятор США FDA составил список из 59 марок антисептиков для рук, в составе которых было обнаружено опасное вещество метанол, сообщается в пресс-релизе регулятора.
"FDA предупреждает потребителей и поставщиков медицинских услуг о том, что в агентстве наблюдается резкое увеличение количества дезинфицирующих средств для рук, в составе которых указывается этанол, однако при проверке в них был обнаружен метанол. Метанол представляет собой вещество, которое может быть токсичным при попадании в организм через кожу и может быть опасным для жизни при его проглатывании", - говорится в заявлении FDA.
Все вошедшие в список антисептики с содержанием метанола производятся в Мексике. Среди них товары мексиканских производителей 4E Global, Tropicosmeticos, Soluciones Cosmeticas, Liqesa Exportacion и другие. Ведомство отозвало эти средства из продажи.
Регулятор отметил, что из-за этих антисептиков несколько людей уже потеряли зрение, попали в больницу и даже скончались. Он также призвал всех потребителей, которые пользовались этими антисептиками, немедленно обратиться за медицинской помощью, так как воздействие метанола "может привести к тошноте, рвоте, головной боли, помутнению зрения, постоянной слепоте, судорогам, коме, необратимому повреждению нервной системы и смерти".
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