Власти США нашли метанол в составе 59 марок антисептиков для рук

"FDA предупреждает потребителей и поставщиков медицинских услуг о том, что в агентстве наблюдается резкое увеличение количества дезинфицирующих средств для рук, в составе которых указывается этанол, однако при проверке в них был обнаружен метанол. Метанол представляет собой вещество, которое может быть токсичным при попадании в организм через кожу и может быть опасным для жизни при его проглатывании", - говорится в заявлении FDA.