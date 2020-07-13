На МКАД частично восстановили движение после ДТП

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 97-го километра МКАД - район нацпарка "Лосиный остров" - произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Было ограничено движение в первой и второй полосах.

В ДТП на 94-м километре МКАД погиб человек

В ДТП на 94-м километре МКАД погиб человек

"Открыто движение по четырем полосам. Остается перекрытым крайний правый ряд. Движение на участке очень плотное. Объезжайте", - говорится в сообщении.