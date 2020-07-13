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На МКАД частично восстановили движение после ДТП
Движение по четырем полосам на МКАД, где произошло ДТП с четырьмя автомобилями, открыто, однако сохраняется загруженность дороги, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:26
мкад
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мкад, москва, происшествия

На МКАД частично восстановили движение после ДТП

18:26 13.07.2020
554
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДвижение транспорта
Движение транспорта
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Движение по четырем полосам на МКАД, где произошло ДТП с четырьмя автомобилями, открыто, однако сохраняется загруженность дороги, сообщает пресс-служба московского Центра организации дорожного движения в Twitter.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 97-го километра МКАД - район нацпарка "Лосиный остров" - произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Было ограничено движение в первой и второй полосах.
ДТП на МКАД
5 июля, 18:37
В ДТП на 94-м километре МКАД погиб человек
"Открыто движение по четырем полосам. Остается перекрытым крайний правый ряд. Движение на участке очень плотное. Объезжайте", - говорится в сообщении.
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МКАДМоскваПроисшествия
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