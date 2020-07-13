https://ria.ru/20200713/1574294390.html
В Вологодской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Оказание плановой медицинской помощи, работу санаториев и торговых центров возобновляют в Вологодской области, сообщил глава региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:27
2020-07-13T18:27
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здоровье - общество
вологодская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости.
Оказание плановой медицинской помощи, работу санаториев и торговых центров возобновляют в Вологодской области
, сообщил глава региона Олег Кувшинников.
"Возобновляют работу санатории и профилактории с ограничением числа проживающих до одного-двух человек в номере. И оказание плановой медпомощи, приём таких специалистов в условиях действующих ограничений", - сказал Кувшинников журналистам во время онлайн-трансляции оперативного штаба.
По его словам, со вторника в области также будет разрешена работа торговых центров, но только в части торговых объектов. Кинотеатры, фудкорты, детские комнаты остаются закрытыми до снятия ограничений третьего этапа.
"Детские сады могут снова принимать детей в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждом муниципалитете по мере того, как в них будет завершаться масштабная летняя ремонтная кампания и они будут приняты соответствующими комиссиями, созданными при органах местного самоуправления", - сказал Кувшинников.
Также возобновляют работу гостиницы при условии семейного или одиночного проживания, разрешается семейный палаточный отдых. По информации администрации региона, в рамках нового этапа снятия ограничений откроются непродовольственные рынки, разрешаются занятия спортом на открытых площадках.
Режим повышенной готовности в Вологодской области был введен с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса
. С 30 марта в регионе ввели режим самоизоляции, с 1 мая - масочный режим в общественных местах. Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Вологодской области запустили 18 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.