В Вологодской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи, работу санаториев и торговых центров возобновляют в Оказание плановой медицинской помощи, работу санаториев и торговых центров возобновляют в Вологодской области , сообщил глава региона Олег Кувшинников.

"Возобновляют работу санатории и профилактории с ограничением числа проживающих до одного-двух человек в номере. И оказание плановой медпомощи, приём таких специалистов в условиях действующих ограничений", - сказал Кувшинников журналистам во время онлайн-трансляции оперативного штаба.

По его словам, со вторника в области также будет разрешена работа торговых центров, но только в части торговых объектов. Кинотеатры, фудкорты, детские комнаты остаются закрытыми до снятия ограничений третьего этапа.

"Детские сады могут снова принимать детей в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждом муниципалитете по мере того, как в них будет завершаться масштабная летняя ремонтная кампания и они будут приняты соответствующими комиссиями, созданными при органах местного самоуправления", - сказал Кувшинников.

Также возобновляют работу гостиницы при условии семейного или одиночного проживания, разрешается семейный палаточный отдых. По информации администрации региона, в рамках нового этапа снятия ограничений откроются непродовольственные рынки, разрешаются занятия спортом на открытых площадках.

Режим повышенной готовности в Вологодской области был введен с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса . С 30 марта в регионе ввели режим самоизоляции, с 1 мая - масочный режим в общественных местах. Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Вологодской области запустили 18 июня.