В ДНР заявили, что силовики минируют окрестности населенных пунктов

ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают мины в окрестностях населенных пунктов в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашими наблюдателями зафиксирована установка группой инженерного обеспечения 2 батальона 24 бригады (вооруженных сил Украины - ред. ) минно-взрывных заграждений, в том числе с применением противопехотных мин ПОМ-2, на южной окраине Новолуганского", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что силовики оборудовали дополнительный блокпост на выезде из населенного пункта, перекрыв дорогу шипами.
"Данные факты в очередной раз подтверждают целенаправленное нарушение украинской стороной норм международного права, а также попытки сокрытия своих преступлений от наблюдателей миссии ОБСЕ и общественности. В настоящее время боевики продолжили минирование территории в пяти километрах к югу-западу от Новолуганского", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
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