В ДНР заявили, что силовики минируют окрестности населенных пунктов

Он добавил, что силовики оборудовали дополнительный блокпост на выезде из населенного пункта, перекрыв дорогу шипами.

"Данные факты в очередной раз подтверждают целенаправленное нарушение украинской стороной норм международного права, а также попытки сокрытия своих преступлений от наблюдателей миссии ОБСЕ и общественности. В настоящее время боевики продолжили минирование территории в пяти километрах к югу-западу от Новолуганского", - сказал представитель Народной милиции ДНР.