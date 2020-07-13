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В ДНР заявили, что силовики минируют окрестности населенных пунктов
Украинские силовики устанавливают мины в окрестностях населенных пунктов в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:24
ситуация в днр и лнр
донбасс
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украина
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили, что силовики минируют окрестности населенных пунктов

18:24 13.07.2020
435
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают мины в окрестностях населенных пунктов в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашими наблюдателями зафиксирована установка группой инженерного обеспечения 2 батальона 24 бригады (вооруженных сил Украины - ред. ) минно-взрывных заграждений, в том числе с применением противопехотных мин ПОМ-2, на южной окраине Новолуганского", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что силовики оборудовали дополнительный блокпост на выезде из населенного пункта, перекрыв дорогу шипами.
"Данные факты в очередной раз подтверждают целенаправленное нарушение украинской стороной норм международного права, а также попытки сокрытия своих преступлений от наблюдателей миссии ОБСЕ и общественности. В настоящее время боевики продолжили минирование территории в пяти километрах к югу-западу от Новолуганского", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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