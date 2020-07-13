В столичном регионе Боливии около 900 врачей заразились коронавирусом

"Число заболевших среди медицинского персонала, по данным на воскресенье, увеличилось до 890 человек", - приводит издание слова чиновницы.

Это 65% от всех медработников, помогающих больным пациентам с COVID-19 в департаменте Ла-Пас.

Кроме того, в этом регионе коронавирус выявлен у 378 полицейских и 98 военных.

Всего в Боливии зарегистрировано 48 187 случаев COVID-19, из них в департаменте Ла-Пас - 6703. Регион занимает второе место после департамента Санта-Крус по числу заболевших. Всего скончались 1807 пациентов, вылечились 14 843.