Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574294232.html
В столичном регионе Боливии около 900 врачей заразились коронавирусом
Около 900 врачей заболели коронавирусом в департаменте Ла-Пас, к которому относится столица Боливии, сообщает портал Pagina Siete со ссылкой на ответственную за РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
флорес (остров)
ла-пас (департамент)
здоровье - общество
боливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
флорес (остров)
ла-пас (департамент)
боливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_579:0:2627:2048_1400x0_80_0_0_284f263fa9ab91edbb0ef69b54f28d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, флорес (остров), ла-пас (департамент), здоровье - общество, боливия, в мире

В столичном регионе Боливии около 900 врачей заразились коронавирусом

18:22 13.07.2020
109
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июл - РИА Новости. Около 900 врачей заболели коронавирусом в департаменте Ла-Пас, к которому относится столица Боливии, сообщает портал Pagina Siete со ссылкой на ответственную за столичный регион Службы здравоохранения Ла-Паса Марселу Флорес.
"Число заболевших среди медицинского персонала, по данным на воскресенье, увеличилось до 890 человек", - приводит издание слова чиновницы.
Это 65% от всех медработников, помогающих больным пациентам с COVID-19 в департаменте Ла-Пас.
Кроме того, в этом регионе коронавирус выявлен у 378 полицейских и 98 военных.
Всего в Боливии зарегистрировано 48 187 случаев COVID-19, из них в департаменте Ла-Пас - 6703. Регион занимает второе место после департамента Санта-Крус по числу заболевших. Всего скончались 1807 пациентов, вылечились 14 843.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФлорес (остров)Ла-Пас (департамент)Здоровье - ОбществоБоливияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики минируют окрестности населенных пунктов
Города мира. Будапешт
Посольство Венгрии объяснило правила въезда для россиян с 15 июля
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Сафронов еще не давал показаний, сообщил адвокат
Построение солдат
В России продлили ежемесячные выплаты военнослужащим по призыву
Скорая помощь в Турции
В Турции в результате схода оползня погибли четыре человека
Отдых туристов в Абхазии
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Движение транспорта
На МКАД частично восстановили движение после ДТП
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3826
Антисептик для рук
Власти США нашли метанол в составе 59 марок антисептиков для рук
Девушка измеряет объем талии
Назван продукт, уничтожающий холестерин в организме
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
В Вологодской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево
Коронавирус
Эксперты оценили возможность наличия врожденного иммунитета к COVID-19
Тестирование на коронавирус
Монах с коронавирусом сбежал из монастыря под Тирасполем в Молдавию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
Лента новостейМолния