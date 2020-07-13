В Екатеринбурге автобус врезался в дерево

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга , два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.

По информации ведомства, вечером в понедельник автобус 27 маршрута двигался по проспекту Ленина в правом ряду в направлении улицы Пушкина. В один момент автобус столкнулся с автомобилем Ford, после чего пересек встречную полосу, врезался в бордюрный камень и дерево.

"Пострадали две женщины. Одна 1969 года рождения – ушиб мягких тканей, правая голень. Еще пострадала женщина 1956 года рождения – ушиб грудной клетки, компрессионный перелом позвоночника. Доставлены в больницу №23", - сказала собеседница агентства.