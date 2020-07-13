https://ria.ru/20200713/1574293990.html
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево
Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:18
2020-07-13T18:18
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости.
Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга
, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
По информации ведомства, вечером в понедельник автобус 27 маршрута двигался по проспекту Ленина в правом ряду в направлении улицы Пушкина. В один момент автобус столкнулся с автомобилем Ford, после чего пересек встречную полосу, врезался в бордюрный камень и дерево.
"Пострадали две женщины. Одна 1969 года рождения – ушиб мягких тканей, правая голень. Еще пострадала женщина 1956 года рождения – ушиб грудной клетки, компрессионный перелом позвоночника. Доставлены в больницу №23", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, водитель автобуса имеет водительский стаж категории D более 20 лет, в ДТП он не пострадал. Как мужчина пояснил на месте сотрудникам, его в зеркала ослепило солнце. Обстоятельства аварии выясняются, добавила представитель Госавтоинспекции.