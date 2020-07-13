Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана пройдет с 24 по 26 сентября

СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Sochi Jazz Festival известнейшего российского джазмена Игоря Бутмана пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября на открытых площадках, сообщает администрация города.

Ежегодно одним из главных событий курортного сезона становился Sochi Jazz Festival. За годы существования фестиваля его посетили десятки тысяч зрителей, второй год подряд он входит в десятку лучших джазовых событий страны. В этом году в Сочи ждут фестиваль в 11-й раз.

"В этом году мероприятие планируют провести с 24 по 26 сентября. Серия бесплатных концертов традиционно состоится на площади Флага. Помимо этого, выступления пройдут на сцене концертного зала "Фестивальный", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что фестиваль будет организован согласно всем требованиям Роспотребнадзора и исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

"Мы хотим сохранять и приумножать на курорте джазовые традиции, радовать жителей и отдыхающих, даря им музыку. Для нас очень неожиданно и приятно, что Алексей Сергеевич (Копайгородский, мэр Сочи) предложил нам не только продумать новый формат фестиваля, который за десятилетие полюбили многие слушатели, но и проработать план джазовых мероприятий на ближайший год. Нас, как музыкантов, это искренне вдохновляет и восхищает", - цитируются в сообщении слова народного артиста России, основателя и президента Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана.