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В России продлили ежемесячные выплаты военнослужащим по призыву
Военнослужащим по призыву в РФ продолжат выплачивать ежемесячно по 2 тысячи рублей, ранее выплаты осуществлялись в порядке эксперимента, соответствующее... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:16
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

В России продлили ежемесячные выплаты военнослужащим по призыву

18:16 13.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Построение солдат. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Военнослужащим по призыву в РФ продолжат выплачивать ежемесячно по 2 тысячи рублей, ранее выплаты осуществлялись в порядке эксперимента, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
С 2012 года солдатам и сержантам срочной службы в порядке эксперимента выплачивался ежемесячный оклад в размере 2 тысяч рублей. Чтобы производить эти выплаты, глава государства раз в два года подписывал указ "О проведении в Вооруженных силах РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву". В нем оговаривались размеры окладов.
"Правительство Российской Федерации постановляет установить размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2000 рублей", - говорится в документе.
При этом отмечается, что призывники, служащие в Росгвардии, ФСБ и органах государственной охраны, будут получать на 86 рублей больше.
За водолазные работы и прыжки с парашютом, а также работу с взрывоопасными предметами и участие в тушении пожаров полагаются надбавки. Небольшие бонусы положены и тем призывникам, которые работают с гостайной.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
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