В России продлили ежемесячные выплаты военнослужащим по призыву

С 2012 года солдатам и сержантам срочной службы в порядке эксперимента выплачивался ежемесячный оклад в размере 2 тысяч рублей. Чтобы производить эти выплаты, глава государства раз в два года подписывал указ "О проведении в Вооруженных силах РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву". В нем оговаривались размеры окладов.