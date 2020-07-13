Посольство Венгрии объяснило правила въезда для россиян с 15 июля

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Граница Граница Венгрии будет открыта с 15 июля для россиян с действующей визой, но въезжающим предстоит либо предоставить два отрицательных теста на коронавирус, либо отправиться на двухнедельный карантин, сообщило посольство Венгрии в РФ.

"Лица, приезжающие из России , не являющиеся гражданами Венгрии, которые на основании предыдущих постановлений имели право въезда, обязаны пройти медицинское обследование на границе до въезда на территорию Венгрии. Если медицинское обследование не выявило подозрения на коронавирус, назначается обязательный карантин на 14 дней, в месте, указанном эпидемиологическим органом, или при возможности – если это не представляет эпидемиологического риска – официальный домашний карантин",- говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook

Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде, указали в дипмиссии.

"Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса, сделанные за последние пять дней до въезда (с разницей в 48 часов), покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке",- говорится в сообщении.

Новых визовых документов посольство пока оформлять не будет, информация касается только тех, у кого есть действующее разрешение на въезд в страну.

В дипмиссии отметили, что правительство страны разделило государства мира на три категории: зелёная, жёлтая и красная,- установив соответствующие правила для каждой. Россию отнесли к "жёлтой" категории.

"На территорию Венгрии смогут въехать граждане страны, жители Евросоюза и Европейской экономической зоны, кроме Великобритании , и граждане других стран, имеющие действительное разрешение на пребывание в Венгрии сроком более 90 дней",- подчеркнули в дипмиссии.