Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574293479.html
Сафронов еще не давал показаний, сообщил адвокат
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов еще не давал показаний в рамках своего дела, следствие еще не предъявило конкретных обвинений и РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:12
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
москва
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040644_0:43:2582:1495_1400x0_80_0_0_d97d9ef65088f4594ff5679ff67479f6.jpg
https://ria.ru/20200713/1574241692.html
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040644_0:43:2582:1495_1400x0_80_0_0_d97d9ef65088f4594ff5679ff67479f6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040644_93:0:2514:1816_1400x0_80_0_0_6e2e4d8dfa3adf07f4c9a3bb8cead92b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040644_395:0:2211:1816_1400x0_80_0_0_36a0de7e913e6a1b12f77a419c94fbf4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, москва, сша, происшествия

Сафронов еще не давал показаний, сообщил адвокат

18:12 13.07.2020
164
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов еще не давал показаний в рамках своего дела, следствие еще не предъявило конкретных обвинений и доказательств, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"В данный момент мы задаем вопросы следствию, давать показания Ивану преждевременно, он этого еще не сделал. Следствие еще не предъявило по делу конкретного обвинения, доказательств", - рассказал Павлов.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Вчера, 08:00
Охлажденный взгляд на дело Сафронова
000012
Обсудить 0
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловМоскваСШАПроисшествия
Рекомендуем
Иван Сафронов в Лефортовском суде
ФСБ не нашла гостайны в публикациях Сафронова, заявил адвокат
Гроза
В Якутии от удара молнии погиб артист балета
Медики в защитных костюмах в зоне прилета в аэропорту Шереметьево
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Построение солдат
В России продлили ежемесячные выплаты военнослужащим по призыву
Девушка измеряет объем талии
Назван продукт, уничтожающий холестерин в организме
Иван Сафронов в Лефортовском суде
ФСБ предъявила обвинение в госизмене Сафронову
Продюсер Андрей Разин
Похудевший на 43 килограмма Разин рассказал о своей диете
Скорая помощь в Турции
В Турции в результате схода оползня погибли четыре человека
Города мира. Будапешт
Посольство Венгрии объяснило правила въезда для россиян с 15 июля
Тест на коронавирус
В столичном регионе Боливии около 900 врачей заразились коронавирусом
Вид на Прагу
Турист не смог отсудить у туроператора деньги за несостоявшийся отпуск
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Движение транспорта
На МКАД частично восстановили движение после ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
05:35В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
Лента новостейМолния