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В Турции в результате схода оползня погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате схода оползня в районе города Юсуфэли провинции Артвин на северо-востоке Турции, сообщила администрация губернатора Артвина РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:07
2020-07-13T18:07
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турция, в мире
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости.
Четыре человека погибли в результате схода оползня в районе города Юсуфэли провинции Артвин на северо-востоке Турции
, сообщила администрация губернатора Артвина в понедельник.
Крупный оползень, вызванный продолжительными ливнями, произошел в районе трассы Артвин-Эрзурум в воскресенье в 19.30 мск.
"Рабочий, занятый на строительстве водохранилища, заметив из своей машины сход оползня, покинул ее, однако был захвачен грязевым потоком и получил ранения. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Кроме того, семья из трех человек была найдена сегодня мертвыми в собственной машине, унесенной селевым потоком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются работы по очистке затопленной селем строительной площадки, на которой грязевой массой накрыты несколько автомобилей. Дорога, которой был нанесен ущерб оползнем, включая автомобильный туннель, перекрыта в обе стороны, идут работы по ее расчистке. В связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков жителям провинции рекомендуется соблюдать осторожность.