В Турции в результате схода оползня погибли четыре человека

"Рабочий, занятый на строительстве водохранилища, заметив из своей машины сход оползня, покинул ее, однако был захвачен грязевым потоком и получил ранения. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Кроме того, семья из трех человек была найдена сегодня мертвыми в собственной машине, унесенной селевым потоком", - говорится в сообщении.