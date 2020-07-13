https://ria.ru/20200713/1574293147.html
Назван продукт, уничтожающий холестерин в организме
Автор книг о готовке, кулинар Ольга Ивенская рассказала, что авокадо способствует уничтожению холестерина в организме. Об этом она сообщила в эфире радио... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:05
2020-07-13T18:05
россия
здоровье
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россия, здоровье
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости
. Автор книг о готовке, кулинар Ольга Ивенская рассказала, что авокадо способствует уничтожению холестерина в организме. Об этом она сообщила в эфире радио "Говорит Москва".
По словам Ивенской, авокадо "максимально полезен" для организма, и вряд ли с ним может сравниться какой-то другой продукт.
"Количество полезных веществ в нем просто поражает воображение, но самое главное — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нашему организму, нашему сердцу, а также авокадо более богат калием, чем бананы", — отметила Ивенская.
Она назвала авокадо настоящим "коктейлем здоровья", благодаря наличию в его составе магния и небольшого количества натрия, что делает его еще более полезным для сердца.
Ивенская подчеркнула, что мякоть авокадо гипоаллергенна, поэтому ее можно давать даже детям до года. Кроме того, содержащиеся в ней вещества помогают при похудении.
"Это такой жир хороший, который способствует уничтожению в организме плохого холестерина. А в самом авокадо холестерина нет", — заявила она.