Назван продукт, уничтожающий холестерин в организме

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Автор книг о готовке, кулинар Ольга Ивенская рассказала, что авокадо способствует уничтожению холестерина в организме. Об этом она сообщила в эфире радио . Автор книг о готовке, кулинар Ольга Ивенская рассказала, что авокадо способствует уничтожению холестерина в организме. Об этом она сообщила в эфире радио "Говорит Москва".

По словам Ивенской, авокадо "максимально полезен" для организма, и вряд ли с ним может сравниться какой-то другой продукт.

"Количество полезных веществ в нем просто поражает воображение, но самое главное — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нашему организму, нашему сердцу, а также авокадо более богат калием, чем бананы", — отметила Ивенская.

Она назвала авокадо настоящим "коктейлем здоровья", благодаря наличию в его составе магния и небольшого количества натрия, что делает его еще более полезным для сердца.

Ивенская подчеркнула, что мякоть авокадо гипоаллергенна, поэтому ее можно давать даже детям до года. Кроме того, содержащиеся в ней вещества помогают при похудении.