Опубликован трейлер пятого сезона сериала "Люцифер"

Детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) привыкает к жизни без Морнингстара (Люцифер), который вернулся в Ад в конце четвертого сезона, и пытается забыть его. Однако в скором времени она встречает своего друга во время расследования одного преступления. Герои целуются, и, казалось бы, теперь будут вместе. Но есть одна проблема: это может быть не Люцифер. В трейлере показывают, что у Морнингстара есть брат-близнец по имени Майкл.