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Опубликован трейлер пятого сезона сериала "Люцифер"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:32
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, лос-анджелес

Опубликован трейлер пятого сезона сериала "Люцифер"

23:32 13.07.2020
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
Детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) привыкает к жизни без Морнингстара (Люцифер), который вернулся в Ад в конце четвертого сезона, и пытается забыть его. Однако в скором времени она встречает своего друга во время расследования одного преступления. Герои целуются, и, казалось бы, теперь будут вместе. Но есть одна проблема: это может быть не Люцифер. В трейлере показывают, что у Морнингстара есть брат-близнец по имени Майкл.
Ранее стало известно, что первую часть заключительного сезона, в который войдет 16 серий, покажут на стриминговой платформе 21 августа.
В одном из эпизодов действие будет происходить в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Благодаря этому зрители смогут больше узнать о прошлом Мэйз (Лесли-Энн Брандт), а также о том, как Люцифер стал сыщиком.
Премьера сериала, основанного на комиксах DC, состоялась в 2016 году. В нем рассказывают о Дьяволе, который открывает в Лос-Анджелесе ночной клуб и начинает помогать расследовать преступления Хлое Декер.
Нуар-эпизод сериала Люцифер
2 июля, 14:46Культура
В Сети появились кадры из финального сезона сериала "Люцифер"

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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixЛос-Анджелес
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