Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии

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Сильнейшее наводнение, вызванное проливными дождями, охватило юго-запад Японии. В результате стихийного бедствия пострадали почти 14 тысяч домов, люди остались без воды. Спасатели эвакуируют людей и ищут пропавших без вести. В результате наводнения уже погибли 70 человек.