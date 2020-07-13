https://ria.ru/20200713/1574292819.html
Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии
Сильнейшее наводнение, вызванное проливными дождями, охватило юго-запад Японии. В результате стихийного бедствия пострадали почти 14 тысяч домов, люди остались без воды. Спасатели эвакуируют людей и ищут пропавших без вести. В результате наводнения уже погибли 70 человек.
2020-07-13T18:02
2020-07-13T18:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии
Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии
2020-07-13T18:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии
Сильнейшее наводнение, вызванное проливными дождями, охватило юго-запад Японии. В результате стихийного бедствия пострадали почти 14 тысяч домов, люди остались без воды. Спасатели эвакуируют людей и ищут пропавших без вести. В результате наводнения уже погибли 70 человек.
2020-07-13T18:02
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PT1M20S
Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии
Сильнейшее наводнение, вызванное проливными дождями, охватило юго-запад Японии. В результате стихийного бедствия пострадали почти 14 тысяч домов, люди остались без воды. Спасатели эвакуируют людей и ищут пропавших без вести. В результате наводнения уже погибли 70 человек.