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Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии
Сильнейшее наводнение, вызванное проливными дождями, охватило юго-запад Японии. В результате стихийного бедствия пострадали почти 14 тысяч домов, люди остались без воды. Спасатели эвакуируют людей и ищут пропавших без вести. В результате наводнения уже погибли 70 человек.
2020-07-13T18:02
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РИА Новости
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Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии
Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии
2020-07-13T18:02
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РИА Новости
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видео, наводнение, япония, видео
Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии
Сильнейшее наводнение, вызванное проливными дождями, охватило юго-запад Японии. В результате стихийного бедствия пострадали почти 14 тысяч домов, люди остались без воды. Спасатели эвакуируют людей и ищут пропавших без вести. В результате наводнения уже погибли 70 человек.
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Разрушенные дома и эвакуация людей: последствия наводнения в Японии

18:02 13.07.2020
252
Сильнейшее наводнение, вызванное проливными дождями, охватило юго-запад Японии. В результате стихийного бедствия пострадали почти 14 тысяч домов, люди остались без воды. Спасатели эвакуируют людей и ищут пропавших без вести. В результате наводнения уже погибли 70 человек.
0261725
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Япония
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