Онлайн-конференция о работе Комитета Госдумы РФ по культуре

- первые заместители председателя Комитета ГД РФ по культуре Ольга КАЗАКОВА, Александр ШОЛОХОВ, Елена ДРАПЕКО;- заместитель председателя Комитета Комитета ГД РФ по культуре Олег ЛАВРОВ;- члены Комитета ГД РФ по культуре Наталия ПИЛЮС и Светлана САВЧЕНКО.В ходе пресс-конференции будут подведены предварительные итоги завершающейся весенней сессии и освещены планы на осеннюю сессию.