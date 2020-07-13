Онлайн-конференция о работе Комитета Госдумы РФ по культуре

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В мероприятии также примут участие:
- первые заместители председателя Комитета ГД РФ по культуре Ольга КАЗАКОВА, Александр ШОЛОХОВ, Елена ДРАПЕКО;
- заместитель председателя Комитета Комитета ГД РФ по культуре Олег ЛАВРОВ;
- члены Комитета ГД РФ по культуре Наталия ПИЛЮС и Светлана САВЧЕНКО.
В ходе пресс-конференции будут подведены предварительные итоги завершающейся весенней сессии и освещены планы на осеннюю сессию.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии также примут участие:
- первые заместители председателя Комитета ГД РФ по культуре Ольга КАЗАКОВА, Александр ШОЛОХОВ, Елена ДРАПЕКО;
- заместитель председателя Комитета Комитета ГД РФ по культуре Олег ЛАВРОВ;
- члены Комитета ГД РФ по культуре Наталия ПИЛЮС и Светлана САВЧЕНКО.
В ходе пресс-конференции будут подведены предварительные итоги завершающейся весенней сессии и освещены планы на осеннюю сессию.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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