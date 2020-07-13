Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574292805.html
Онлайн-конференция о работе Комитета Госдумы РФ по культуре
21 июля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Елены ЯМПОЛЬСКОЙ.
2020-07-13T18:01
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1574292805.jpg?1594652462
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1574292805.jpg?1594652462
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о работе Комитета Госдумы РФ по культуре

18:01 13.07.2020
23
21 июля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Елены ЯМПОЛЬСКОЙ.
Задать вопрос

В мероприятии также примут участие:
- первые заместители председателя Комитета ГД РФ по культуре Ольга КАЗАКОВА, Александр ШОЛОХОВ, Елена ДРАПЕКО;
- заместитель председателя Комитета Комитета ГД РФ по культуре Олег ЛАВРОВ;
- члены Комитета ГД РФ по культуре Наталия ПИЛЮС и Светлана САВЧЕНКО.

В ходе пресс-конференции будут подведены предварительные итоги завершающейся весенней сессии и освещены планы на осеннюю сессию.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000001
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Голосование на выборах
Шесть кандидатов выдвинулись на выборы губернатора Тамбовской области
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии результатов общероссийского голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Эрдоган поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам
Юрий Трутнев
Губернатор может быть в любой партии, заявил Трутнев
Михаил Мишустин проводит совещание о строительстве автодороги Европа - Западный Китай во время посещения особой экономической зоны Алабуга
Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: к осени региональные нацпроекты должны быть скорректированы
Юрий Трутнев
Вице-премьер Трутнев приехал в Хабаровск
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ и Минобороны России оценили уровень финграмотности военнослужащих
Юрий Трутнев
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск
Вид на район Central в Гонконге
Закон о защите нацбезопасности Сянгана нацелен на защиту суверенитета КНР
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин поручил разработать проект указа о национальных целях до 2030 года
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздраву выделили средства на оплату отпусков и компенсаций за них
Президент РФ Владимир Путин
Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Сдача ЕГЭ
В Подмосковье более 13 тысяч выпускников написали ЕГЭ по истории и физике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
05:35В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
Лента новостейМолния