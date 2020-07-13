Минздраву выделили средства на оплату отпусков и компенсаций за них

Согласно документу, речь также идет о тех работниках, которым в соответствии с решениями правительства в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.

В документе также говорится, что из резервного фонда правительства выделяется 1,047 миллиарда рублей на обеспечение расходов на оплату отпуска и компенсацию за неиспользованный для медработников подведомственных федеральным органам исполнительной власти медорганизаций, воинских частей, а также МГУ имени Ломоносова.