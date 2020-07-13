Минздраву выделили средства на оплату отпусков и компенсаций за них

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство выделило Минздраву РФ более 4 миллиардов рублей на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4025,6 миллиона рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам ", - говорится в документе.
Согласно документу, речь также идет о тех работниках, которым в соответствии с решениями правительства в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.
В документе также говорится, что из резервного фонда правительства выделяется 1,047 миллиарда рублей на обеспечение расходов на оплату отпуска и компенсацию за неиспользованный для медработников подведомственных федеральным органам исполнительной власти медорганизаций, воинских частей, а также МГУ имени Ломоносова.