Главы МИД Евросоюза осудили решение Турции по собору Святой Софии

"Совет осудил решение Турции превратить такой важный памятник как Софийский собор в мечеть. Это решение будет вызывать настороженность, спровоцирует раскол между последователями разных религий и будет подрывать наши усилия по продвижению диалога и сотрудничеству. Получена широкая поддержка призвать турецкие власти пересмотреть и отменить это решение", - сказал Боррель.