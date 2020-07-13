В Подмосковье более пяти тысяч мигрантов протестировали на коронавирус

"С 29 июня на текущий момент протестировали 5709 человек", - сказал Каратаев.

Перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента, дополнен коронавирусной инфекцией с 27 июня. Теперь каждый иностранный гражданин перед получением патента на право осуществления трудовой деятельностью в рамках обязательного медицинского освидетельствования должен предоставить лабораторное исследование на COVID-19.