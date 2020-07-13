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В Подмосковье более пяти тысяч мигрантов протестировали на коронавирус
Более 5 тысяч иностранных граждан, получающих патент на работу на территории Московской области, протестировали на коронавирус с 29 июня, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:56
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353
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В Подмосковье более пяти тысяч мигрантов протестировали на коронавирус

17:56 13.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 5 тысяч иностранных граждан, получающих патент на работу на территории Московской области, протестировали на коронавирус с 29 июня, сообщил РИА Новости зампредседателя облправительства, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.
"С 29 июня на текущий момент протестировали 5709 человек", - сказал Каратаев.
Перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента, дополнен коронавирусной инфекцией с 27 июня. Теперь каждый иностранный гражданин перед получением патента на право осуществления трудовой деятельностью в рамках обязательного медицинского освидетельствования должен предоставить лабораторное исследование на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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