Добыча на Эльгинском угольном месторождении вырастет до 45 млн тонн в год

ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Добыча на Эльгинском угольном месторождении в Якутии вырастет к 2023 году с 5 до 45 миллионов тонн в год, перспективы обсудили на встрече глава региона и руководство Эльгинского угольного проекта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Программа развития… предполагает к 2023 году увеличение объема добычи угля с 5 до 45 миллионов тонн ежегодно, расширение провозной способности железнодорожного пути "Эльга-Улак" до 30 миллионов тонн ежегодно и строительство перевалочных мощностей в акватории порта Ванино ", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в планах строительство на месторождении горно-обогатительного комбината. "К октябрю добыча увеличится до 1 миллиона тонн, одновременно пропускная способность железной дороги "Эльга-Улак" вырастет до 12 млн тонн в год", - приводятся в сообщении слова Исаева.

Николаев поинтересовался о компаниях, вовлеченных в проект. Авдолян ознакомил его с перечнем предполагаемых партнеров. "Среди них международная компания ESTA Construction, которая успешно работает в России с 2006 года. Для управления проектом привлечена международная компания AECOM, проектирование технологии и поставки оборудования для ГОКа решено поручить международной инжиниринговой компании Coralina Engineering, работающей на Эльге с 2012 года", - говорится в сообщении.

Проект комплексного развития должен обеспечить серьезные финансовые поступления в бюджет региона, новые рабочие места для якутян, а также гарантирует сохранение экологического баланса на территории, прилегающей к производственным объектам.

Ранее сообщалось, что компания "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна разрабатывает программу развития Эльгинского угольного комплекса (входят "Эльгауголь", "Эльга-Дорога" и "Эльга-Транс"), инвестиции составят около 130 миллиардов рублей.