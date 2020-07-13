https://ria.ru/20200713/1574292259.html
Экологи сообщили о загрязнении Камы хлоридами
Независимая экспертиза подтвердила загрязнение хлоридами ручья, который вытекает из-под шламонакопителя предприятия "Березниковского содового завода" и впадает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:53
2020-07-13T17:53
новости - экология
зеленый патруль
пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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новости - экология, зеленый патруль, пермский край, происшествия
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Независимая экспертиза подтвердила загрязнение хлоридами ручья, который вытекает из-под шламонакопителя предприятия "Березниковского содового завода" и впадает в приток Камы реку Толыч, говорится в сообщении природоохранной общественной организации "Зеленый патруль
".
Ранее прокуратура в ходе проверки информации о загрязнении реки Кама в Пермском крае
выявила превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона, материалы направлены в следственные органы. Пресс-служба Росводресурсов заявила, что загрязнение происходит, предположительно, с шламохранилища (склада жидких отходов) "Белое Море" Березниковского содового завода.
"С уверенностью можно сказать, что из-под шламонакопителя с хлоридом кальция могут вытекать только хлориды, которые и были обнаружены в реке Кама. Установившаяся жаркая погода тоже внесла свой вклад. С повышением температуры растворимость хлорида кальция повышается, стоки становятся более загрязненными", - приводятся в сообщении слова директора природоохранных программ "Зеленого патруля" Романа Пукалова.
Как уточняется в сообщении, пробы были отобраны из ручья, который вытекает из-под шламонакопителя завода и впадает в реку Толыч, которая является притоком Камы.
"Отобрать пробы из этого ручья было непросто, везде кордоны охраны, регулярные патрули, проверка документов. Пришлось кустами пробираться со стороны железнодорожной станции. В наших планах еще обследование западной стороны шламонакопителя, подход с водохранилища. Есть предположение, что такая же разгрузка сточных вод из-под днища шламонакопителя может быть прямо в реку Каму", - говорится в сообщении.