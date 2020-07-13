Экологи сообщили о загрязнении Камы хлоридами

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Независимая экспертиза подтвердила загрязнение хлоридами ручья, который вытекает из-под шламонакопителя предприятия "Березниковского содового завода" и впадает в приток Камы реку Толыч, говорится в сообщении природоохранной общественной организации " Независимая экспертиза подтвердила загрязнение хлоридами ручья, который вытекает из-под шламонакопителя предприятия "Березниковского содового завода" и впадает в приток Камы реку Толыч, говорится в сообщении природоохранной общественной организации " Зеленый патруль ".

Ранее прокуратура в ходе проверки информации о загрязнении реки Кама в Пермском крае выявила превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона, материалы направлены в следственные органы. Пресс-служба Росводресурсов заявила, что загрязнение происходит, предположительно, с шламохранилища (склада жидких отходов) "Белое Море" Березниковского содового завода.

"С уверенностью можно сказать, что из-под шламонакопителя с хлоридом кальция могут вытекать только хлориды, которые и были обнаружены в реке Кама. Установившаяся жаркая погода тоже внесла свой вклад. С повышением температуры растворимость хлорида кальция повышается, стоки становятся более загрязненными", - приводятся в сообщении слова директора природоохранных программ "Зеленого патруля" Романа Пукалова.

Как уточняется в сообщении, пробы были отобраны из ручья, который вытекает из-под шламонакопителя завода и впадает в реку Толыч, которая является притоком Камы.