В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона, приравнивающий отчуждение территорий России к экстремизму, текст проекта соответствующего отзыва есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в ГД законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ. По словам главы профильного комитета Василия Пискарева, проект может быть принят до конца весенней сессии.
"Законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части ее территории) признается экстремизмом. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва.
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