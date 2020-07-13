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В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона, приравнивающий отчуждение территорий России к экстремизму, текст проекта... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:53
россия
василий пискарев
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
общество
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россия, василий пискарев, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество

В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности

17:53 13.07.2020
306
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона, приравнивающий отчуждение территорий России к экстремизму, текст проекта соответствующего отзыва есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в ГД законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ. По словам главы профильного комитета Василия Пискарева, проект может быть принят до конца весенней сессии.
"Законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части ее территории) признается экстремизмом. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
13 февраля, 20:31
В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности
2401005
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РоссияВасилий ПискаревАндрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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