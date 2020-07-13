https://ria.ru/20200713/1574292055.html
Площадь пожара на складе в Самаре выросла до десяти тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Самарской области увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении МЧС. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:51
2020-07-13T18:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
самарская область
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574283322.html
самара
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
2020-07-13T17:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, самарская область, происшествия