Почти четыре тысячи посетителей побывали в Пушкинском музее с пятницы

Главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве с плакатами на входе "Пушкинский открыт"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти четыре тысячи человек посетили Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина за первые дни после его открытия 10 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в понедельник.

"За три дня почти четыре тысячи посетителей - это около 90% от нашей оптимальной вместимости в условиях пандемии", - говорится в сообщении.

Выставку "От Дюрера до Матисса" можно будет увидеть до 1 ноября. Проект охватывает пять веков истории европейского рисунка и позволяет узнать о многообразии графических техник и разных манерах рисования, проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. Экспозиция объединила работы таких мастеров, как Альбрехт Дюрер, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал и многих других.