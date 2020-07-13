https://ria.ru/20200713/1574291943.html
Почти четыре тысячи посетителей побывали в Пушкинском музее с пятницы
Почти четыре тысячи человек посетили Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина за первые дни после его открытия 10 июля, сообщили РИА Новости РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:51
2020-07-13T17:51
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василий кандинский
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
пабло пикассо
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, музеи, василий кандинский, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, пабло пикассо, марк шагал
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти четыре тысячи человек посетили Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина за первые дни после его открытия 10 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в понедельник.
"За три дня почти четыре тысячи посетителей - это около 90% от нашей оптимальной вместимости в условиях пандемии", - говорится в сообщении.
Выставку "От Дюрера до Матисса" можно будет увидеть до 1 ноября. Проект охватывает пять веков истории европейского рисунка и позволяет узнать о многообразии графических техник и разных манерах рисования, проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. Экспозиция объединила работы таких мастеров, как Альбрехт Дюрер, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал и многих других.
В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков продолжится показ выставки "Тату", которая открылась 3 марта и продолжит работать до 27 сентября. Это совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.