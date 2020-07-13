Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200713/1574291943.html
Почти четыре тысячи посетителей побывали в Пушкинском музее с пятницы
Почти четыре тысячи человек посетили Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина за первые дни после его открытия 10 июля, сообщили РИА Новости РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:51
культура
новости культуры
выставки
музеи
василий кандинский
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
пабло пикассо
марк шагал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574179179_0:259:3180:2048_1400x0_80_0_0_c434ce4741265ff0ef7e6959d41a0397.jpg
https://ria.ru/20200303/1566986953.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574179179_0:259:3180:2048_1400x0_80_0_0_c434ce4741265ff0ef7e6959d41a0397.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574179179_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_687e0ec2812191ad42624ae6eee254e7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574179179_487:0:2535:2048_1400x0_80_0_0_319995fb0011f144f812ba8dc2e7850c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, музеи, василий кандинский, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, пабло пикассо, марк шагал

Почти четыре тысячи посетителей побывали в Пушкинском музее с пятницы

17:51 13.07.2020
42
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлавное здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве с плакатами на входе "Пушкинский открыт"
Главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве с плакатами на входе Пушкинский открыт
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти четыре тысячи человек посетили Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина за первые дни после его открытия 10 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в понедельник.
"За три дня почти четыре тысячи посетителей - это около 90% от нашей оптимальной вместимости в условиях пандемии", - говорится в сообщении.
Выставку "От Дюрера до Матисса" можно будет увидеть до 1 ноября. Проект охватывает пять веков истории европейского рисунка и позволяет узнать о многообразии графических техник и разных манерах рисования, проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. Экспозиция объединила работы таких мастеров, как Альбрехт Дюрер, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал и многих других.
В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков продолжится показ выставки "Тату", которая открылась 3 марта и продолжит работать до 27 сентября. Это совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.
Выставка Тату в ГМИИ
3 марта, 08:00Культура
От Древнего Египта до Леди Гаги. Как татуировки завоевали мир
000000
КультураНовости культурыВыставкиМузеиВасилий КандинскийГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаПабло ПикассоМарк Шагал
Рекомендуем
Свинка Пеппа
Новые сезоны мультсериала "Свинка Пеппа" появились на онлайн-платформе
Лист из альбома Южный пейзаж с озером и горами на заднем плане Тропинина Василия Андреевича
Рисунки Тропинина впервые покажут на выставке в Москве
Юлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана на пресс-показе спектакля Сцены из супружеской жизни по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького.
Куценко заменит Домогарова в обновленном спектакле Кончаловского во МХАТ
Международный фестиваль Sochi Jazz Festival в Сочи
Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана пройдет с 24 по 26 сентября
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
Пятый эпизод "Звездных войн" стал лидером проката в США
Кадр из клипа на песню Кислород певицы Лолиты Милявской
Лолиту собирают по частям в клипе на песню "Кислород"
Кадр из серила Ходячие мертвецы
Шоураннер "Ходячих мертвецов" раскрыла детали финала десятого сезона
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
"Никакая я Яне не "Ритуся": Дакоту разозлило лицемерие Рудковской
Андрей Губин во время пресс-конференции
Андрей Губин выступил на публике после долгого перерыва
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Минкульт одобрил открытие кинотеатров
Скриншот 5 сезона сериала Люцифер
Опубликован трейлер пятого сезона сериала "Люцифер"
Американский писатель Стивен Кинг
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл за три доллара
Кадр из фильма Опасный элемент
Вышел трейлер драмы "Опасный элемент" о Марии Кюри
Девушка с ноутбуком
"Авито": россияне стали чаще искать дома и предметы для дома
Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
05:35В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
05:32Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
Лента новостейМолния