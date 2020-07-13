Титов обсудил дело Калви с послом США в России

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе телефонного разговора с послом США Джоном Салливаном обсудили защиту иностранного бизнеса в России и дело основателя инвестфонда Baring Vostok, американца Майкла Калви , сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Стороны обсудили вопросы защиты иностранных предпринимателей в России, в том числе уголовного преследования руководства инвестиционного фонда Baring Vostok и лично Майкла Калви", - говорится в сообщении.

"Несмотря на то что в некоторых секторах экономики наши страны являются соперниками, нельзя забывать, что мы живем в условиях свободного рынка, и его неотъемлемой частью является конкуренция. Поэтому данное соперничество не отрицает того, что мы можем найти векторы совместного развития в бизнесе", - заявил Титов.

Он также отметил важность отношений между странами в сфере бизнеса и заявил, что российская сторона всегда открыта новым предложениям, встречам и возможностям, "невзирая на то что в нынешней ситуации сложно говорить о любого рода инвестициях".

Титов и Салливан констатировали, что аппарат уполномоченного уже длительное время поддерживает отношения с посольством США в России. "За эти годы было выстроено продуктивное общение, и я надеюсь, что мы продолжим эту традицию", – отметил посол США, которого цитирует пресс-служба Титова.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.