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Титов обсудил дело Калви с послом США в России
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе телефонного разговора с послом США Джоном Салливаном обсудили защиту... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:50
россия
майкл калви
дело bаring vostok
джон салливан
борис титов
следственный комитет россии (ск рф)
сша
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, майкл калви, дело bаring vostok, джон салливан, борис титов, следственный комитет россии (ск рф), сша, происшествия

Титов обсудил дело Калви с послом США в России

17:50 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе телефонного разговора с послом США Джоном Салливаном обсудили защиту иностранного бизнеса в России и дело основателя инвестфонда Baring Vostok, американца Майкла Калви, сообщила пресс-служба омбудсмена.
"Стороны обсудили вопросы защиты иностранных предпринимателей в России, в том числе уголовного преследования руководства инвестиционного фонда Baring Vostok и лично Майкла Калви", - говорится в сообщении.

"Несмотря на то что в некоторых секторах экономики наши страны являются соперниками, нельзя забывать, что мы живем в условиях свободного рынка, и его неотъемлемой частью является конкуренция. Поэтому данное соперничество не отрицает того, что мы можем найти векторы совместного развития в бизнесе", - заявил Титов.

Он также отметил важность отношений между странами в сфере бизнеса и заявил, что российская сторона всегда открыта новым предложениям, встречам и возможностям, "невзирая на то что в нынешней ситуации сложно говорить о любого рода инвестициях".
Титов и Салливан констатировали, что аппарат уполномоченного уже длительное время поддерживает отношения с посольством США в России. "За эти годы было выстроено продуктивное общение, и я надеюсь, что мы продолжим эту традицию", – отметил посол США, которого цитирует пресс-служба Титова.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
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В Baring Vostok назвали отказ смягчить домашний арест Калви нелогичным
Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. Минувшей осенью стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестклимата в стране.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
23 июня, 13:36
Адвокат заявил, что Майкл Калви болен раком
062058
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РоссияМайкл КалвиДело Bаring VostokДжон СалливанБорис ТитовСледственный комитет России (СК РФ)СШАПроисшествия
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