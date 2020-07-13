Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574291636.html
ВОЗ еще не получила формального письма от США о выходе из организации
Всемирная организация здравоохранения еще не получила формального письма от США о выходе из организации, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:47
тедрос адханом гебрейесус
стефан дюжаррик
воз
женева (город)
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://ria.ru/20200708/1574048587.html
женева (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_c0ac5bea6d1ed3d7209c1b4e09d32aa8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_592:0:2640:2048_1400x0_80_0_0_56b25a712c1f5ed33676c4dad795d3ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тедрос адханом гебрейесус, стефан дюжаррик, воз, женева (город), оон, сша, в мире

ВОЗ еще не получила формального письма от США о выходе из организации

17:47 13.07.2020
138
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения еще не получила формального письма от США о выходе из организации, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорилось в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Мы еще не получили формального письма от США", - сказал он.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
8 июля, 11:54Распространение нового коронавируса
МИД Китая раскритиковал решение США выйти из ВОЗ
010000
Обсудить 0
Тедрос Адханом ГебрейесусСтефан ДюжаррикВОЗЖенева (город)ООНСШАВ мире
Рекомендуем
Иван Сафронов в Лефортовском суде
ФСБ не нашла гостайны в публикациях Сафронова, заявил адвокат
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
В Баку опровергли обстрел армянского приграничного села
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Титов обсудил дело Калви с послом США в России
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Сафронов собирается сотрудничать со следствием, заявил адвокат
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали обзор России по целям устойчивого развития
Дом правительства РФ
В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности
Собор Святой Софии в Стамбуле
Главы МИД Евросоюза осудили решение Турции по собору Святой Софии
Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
Площадь пожара на складе в Самаре выросла до десяти тысяч "квадратов"
Экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев
В Азербайджане задержали экс-министра обороны
Набережная реки Кама в Перми
Экологи сообщили о загрязнении Камы хлоридами
Здание правительства Республики Армения в ночное время
Парламент Армении отклонил проект об отмене запрета собраний во время ЧП
Коронавирус
Эксперты оценили возможность наличия врожденного иммунитета к COVID-19
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
Более 50 человек пострадали при тушении пожара на десантном корабле в США
Удаленная работа
В правительстве поддержали проект о регулировании удаленной работы
Вид на Прагу
Турист не смог отсудить у туроператора деньги за несостоявшийся отпуск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
05:35В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
05:32Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
Лента новостейМолния