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ФСБ не нашла гостайны в публикациях Сафронова, заявил адвокат
Адвокат Иван Павлов сообщил, что криминалисты ФСБ не нашли сведений, содержащих гостайну, в журналистских публикациях советника главы "Роскосмоса" Ивана... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:50
роскосмос
нато
иван павлов
сша
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роскосмос, нато, иван павлов, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ не нашла гостайны в публикациях Сафронова, заявил адвокат

17:47 13.07.2020 (обновлено: 17:50 13.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов сообщил, что криминалисты ФСБ не нашли сведений, содержащих гостайну, в журналистских публикациях советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.
"Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью", - рассказал журналистам Павлов.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
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РоскосмосНАТОИван ПавловСШАИван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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