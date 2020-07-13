Руденя: к осени региональные нацпроекты должны быть скорректированы

ТВЕРЬ, 13 июл – РИА Новости. Власти Тверской области скорректируют региональные проекты в соответствии с установками президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующее поручение дал губернатор области . Власти Тверской области скорректируют региональные проекты в соответствии с установками президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя , сообщает пресс-служба областного правительства.

"К осени 2020 года Правительством РФ должны быть подготовлены актуализированные предложения по корректировке параметров национальных проектов. С нашей стороны будет подготовлен перечень поручений по итогам совещания Президента", – сказал глава региона на совещании с членами областного правительства.

В пресс-службе напомнили, что в Верхневолжье разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов – всего это 142 мероприятия. В 2020 году общий объем финансирования национальных проектов в Тверской области составляет 11,9 миллиарда рублей, из которых 7,6 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 4,3 миллиарда рублей – областного.