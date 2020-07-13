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Тверская область
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Руденя: к осени региональные нацпроекты должны быть скорректированы
Власти Тверской области скорректируют региональные проекты в соответствии с установками президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:45
тверская область
игорь руденя
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
игорь руденя

Руденя: к осени региональные нацпроекты должны быть скорректированы

17:45 13.07.2020
27
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 июл – РИА Новости. Власти Тверской области скорректируют региональные проекты в соответствии с установками президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.
"К осени 2020 года Правительством РФ должны быть подготовлены актуализированные предложения по корректировке параметров национальных проектов. С нашей стороны будет подготовлен перечень поручений по итогам совещания Президента", – сказал глава региона на совещании с членами областного правительства.
В пресс-службе напомнили, что в Верхневолжье разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов – всего это 142 мероприятия. В 2020 году общий объем финансирования национальных проектов в Тверской области составляет 11,9 миллиарда рублей, из которых 7,6 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 4,3 миллиарда рублей – областного.
Среди приоритетов – завершение строительства детских садов, школы на 1224 места в Твери, открытие 16 модульных ФАПов и центров амбулаторной онкологической помощи, благоустройство территорий, ремонт учреждений культуры в сельской местности, модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса, ремонт дорог и другие мероприятия.
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Тверская областьИгорь Руденя
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