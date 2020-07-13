Сафронов собирается сотрудничать со следствием, заявил адвокат

"Собирается ли Иван сотрудничать со следствием, чтобы установить истину? Конечно, мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами", - сказал Павлов.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.