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Сафронов собирается сотрудничать со следствием, заявил адвокат
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов собирается сотрудничать со следствием, сообщил адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:58
иван сафронов
россия
происшествия
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РИА Новости
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иван сафронов, россия, происшествия

Сафронов собирается сотрудничать со следствием, заявил адвокат

17:45 13.07.2020 (обновлено: 17:58 13.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов в Лефортовском суде. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов собирается сотрудничать со следствием, сообщил адвокат Иван Павлов.
"Собирается ли Иван сотрудничать со следствием, чтобы установить истину? Конечно, мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами", - сказал Павлов.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Вчера, 17:47
ФСБ не нашла гостайны в публикациях Сафронова, заявил адвокат
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновРоссияПроисшествия
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