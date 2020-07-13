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Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:44
роскосмос
иван павлов
чехия
иван сафронов
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574268541.html
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т.е. получается, на него вообще ничего нет? только лишь одни подозрения?
93
Вообще любая переписка где угодно шифруется.
81
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чехия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040631_0:0:1882:1058_1400x0_80_0_0_967174f97b3ea32670b32b4b7193a019.jpg
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роскосмос, иван павлов, чехия, иван сафронов, происшествия

Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

17:39 13.07.2020 (обновлено: 19:44 13.07.2020)
38734
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов в Лефортовском суде. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
"Ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через сеть интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt. <...> Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью", — рассказал защитник.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
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Адвокат рассказал о состоянии Сафронова
Он также подчеркнул, что Сафронов собирается сотрудничать со следствием.
"В данный момент мы задаем вопросы следствию, давать показания Ивану преждевременно, он этого еще не сделал. <...> Неясно, кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — добавил Павлов.

Дело Ивана Сафронова

Сафронова задержали утром 7 июля. Сторона обвинения полагает, что он из корыстных побуждений с 2012 года передавал в Прагу военно-техническую информацию о российских поставках вооружения для стран Африки. Через Чехию, по версии следствия, эти сведения доходили до США.
Иван Сафронов
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Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова
С 2010-го по 2019-й Сафронов был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая этого года. В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.
Наказание по статье о госизмене может достигать 20 лет лишения свободы. Сегодня Сафронову, арестованному до 6 сентября, предъявили обвинение. Свою вину он не признал.
У здания СИЗО "Лефортово" собрались около 50 журналистов, чтобы поддержать бывшего коллегу. Полицейские через громкоговорители призывают собравшихся разойтись, так как в Москве из-за пандемии коронавируса действует запрет на массовые мероприятия. Как минимум 11 человек задержали.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
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Охлажденный взгляд на дело Сафронова
143193061848
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РоскосмосИван ПавловЧехияИван СафроновПроисшествия
Популярные комментарии
т.е. получается, на него вообще ничего нет? только лишь одни подозрения?
13 июля, 19:30
ААлексей
49200042
Вообще любая переписка где угодно шифруется.
13 июля, 17:57
Георгий Саввин
42200136
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