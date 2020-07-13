Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
"Ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через сеть интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt. <...> Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью", — рассказал защитник.
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Он также подчеркнул, что Сафронов собирается сотрудничать со следствием.
"В данный момент мы задаем вопросы следствию, давать показания Ивану преждевременно, он этого еще не сделал. <...> Неясно, кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — добавил Павлов.
Дело Ивана Сафронова
Сафронова задержали утром 7 июля. Сторона обвинения полагает, что он из корыстных побуждений с 2012 года передавал в Прагу военно-техническую информацию о российских поставках вооружения для стран Африки. Через Чехию, по версии следствия, эти сведения доходили до США.
С 2010-го по 2019-й Сафронов был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая этого года. В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.
Наказание по статье о госизмене может достигать 20 лет лишения свободы. Сегодня Сафронову, арестованному до 6 сентября, предъявили обвинение. Свою вину он не признал.
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