Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По версии следователей, советник главы " Роскосмоса " Иван Сафронов , обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов . По версии следователей, советник главы ", обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат

"Ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через сеть интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt. <...> Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью", — рассказал защитник.

Он также подчеркнул, что Сафронов собирается сотрудничать со следствием.

"В данный момент мы задаем вопросы следствию, давать показания Ивану преждевременно, он этого еще не сделал. <...> Неясно, кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — добавил Павлов.

Дело Ивана Сафронова

Сафронова задержали утром 7 июля. Сторона обвинения полагает, что он из корыстных побуждений с 2012 года передавал в Прагу военно-техническую информацию о российских поставках вооружения для стран Африки. Через Чехию, по версии следствия, эти сведения доходили до США.

С 2010-го по 2019-й Сафронов был корреспондентом "Коммерсанта" , затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая этого года. В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

Наказание по статье о госизмене может достигать 20 лет лишения свободы. Сегодня Сафронову, арестованному до 6 сентября, предъявили обвинение. Свою вину он не признал.