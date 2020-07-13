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Площадь пожара на складе в Самаре достигла 7,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Самарской области достигла 7,5 тысячи "квадратов", огонь уже прошел 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении МЧС России. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
происшествия
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самарская область
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РИА Новости
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Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
2020-07-13T17:38
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре достигла 7,5 тысячи "квадратов"

17:38 13.07.2020 (обновлено: 18:34 13.07.2020)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Самарской области достигла 7,5 тысячи "квадратов", огонь уже прошел 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении МЧС России.
Ранее ведомство сообщило, что в понедельник днем на улице Профильной, 6 загорелась кровля склада на площади 800 квадратных метров, где, по предварительным данным, находятся лакокрасочные материалы. Позже МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, к месту следует пожарный поезд, а также планируется привлечь пожарный катер и вертолет.
"На территории предприятия к тушению пожара привлечены два пожарных поезда и один катер для обеспечения подачи воды. Всего задействовано более 200 человек и 75 единиц техники. В результате пожара площадь пройденная огнем составляет 10 тысяч квадратных метров. На данный момент происходит очаговое горение на площади 7500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на место прибыл вертолет с водосливным устройством, проводится разведка и оценка ситуации с воздуха.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьПроисшествия
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