Площадь пожара на складе в Самаре достигла 7,5 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Площадь пожара на складе в Самарской области достигла 7,5 тысячи "квадратов", огонь уже прошел 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении МЧС России.

Ранее ведомство сообщило, что в понедельник днем на улице Профильной, 6 загорелась кровля склада на площади 800 квадратных метров, где, по предварительным данным, находятся лакокрасочные материалы. Позже МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, к месту следует пожарный поезд, а также планируется привлечь пожарный катер и вертолет.

"На территории предприятия к тушению пожара привлечены два пожарных поезда и один катер для обеспечения подачи воды. Всего задействовано более 200 человек и 75 единиц техники. В результате пожара площадь пройденная огнем составляет 10 тысяч квадратных метров. На данный момент происходит очаговое горение на площади 7500 квадратных метров", - говорится в сообщении.