https://ria.ru/20200713/1574290920.html
Эксперты оценили возможность наличия врожденного иммунитета к COVID-19
Наличие врожденного иммунитета к коронавирусу существует наверняка, однако обладает им существенно меньше половины человечества, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:37
2020-07-13T17:37
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Наличие врожденного иммунитета к коронавирусу
существует наверняка, однако обладает им существенно меньше половины человечества, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Я думаю, что врожденный иммунитет к коронавирусу есть. Наличие врожденного иммунитета – это общебиологический такой признак, и он свойственен определенной пропорции населения. Я не думаю, что коронавирусная инфекция является каким-то исключением в этом отношении. Но обозначить, какой это процент, невозможно, нужны специальные исследования, которых пока не проводилось", - рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико
.
О том, что не все одинаково восприимчивы к коронавирусу, свидетельствует, по мнению эпидемиолога, разная восприимчивость к инфекции людей с той или иной группой крови.
"Группа крови – это признак, который генетически определен, он передается по наследству. Поэтому можно предполагать, что и врожденный иммунитет есть при коронавирусной инфекции тоже", - добавил Брико.
В том, что особенности генетики играют большую роль в восприимчивости человека к короновирусу, согласен и доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн
.
"Вполне возможно, что есть часть людей, которая имеет довольно повышенную устойчивость к коронавирусу за счет именно врожденного иммунитета. Мы точно еще не знаем, как выявлять таких людей. Но это меньше половины, существенно меньше половины", - считает вирусолог.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.