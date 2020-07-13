https://ria.ru/20200713/1574290668.html
Парламент Армении отклонил проект об отмене запрета собраний во время ЧП
Парламент Армении на заседании в понедельник отклонил проект оппозиционной фракции "Процветающая Армения" об отмене запрета на собрания и общественные... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:33
2020-07-13T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6390f0426b0ab133fa6a532c1eb015a4.jpg
https://ria.ru/20200712/1574229692.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574136048.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6390f0426b0ab133fa6a532c1eb015a4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6ff69ad8f22f3326b25f73f0349057e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_711:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_c8d668ab775948edbcc9857650659a64.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, армения, в мире
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в понедельник отклонил проект оппозиционной фракции "Процветающая Армения" об отмене запрета на собрания и общественные мероприятия в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
За проект, представленный секретарем фракции Арманом Абовяном, проголосовал 21 депутат, против – 60.
"Мы представили законопроект об отмене ограничений и запрета на собрания или общественные мероприятия по итогам обсуждений с нашими внепарламентскими коллегами из партий "Родина" и "Дашнакцутюн
", - сказал Абовян. По его словам, права и обязанности граждан, в том числе право на собрания, предусмотренное конституцией, могут быть только приостановлены или ограничены, но не запрещены. Он привел также примеры из международной практики, допускающей проведение собраний в условиях ЧП.
Вице-премьер Армении
Тигран Авинян, являющийся комендантом республики в период чрезвычайного положения, выступил против принятия проекта, обосновав это тем, что собрания и мероприятия могут привести к распространению инфекции.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа. В стране, по данным на понедельник, выявлен 32151 случай заражения, 573 человека скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>