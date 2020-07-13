Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574290668.html
Парламент Армении отклонил проект об отмене запрета собраний во время ЧП
Парламент Армении на заседании в понедельник отклонил проект оппозиционной фракции "Процветающая Армения" об отмене запрета на собрания и общественные... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6390f0426b0ab133fa6a532c1eb015a4.jpg
https://ria.ru/20200712/1574229692.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574136048.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6390f0426b0ab133fa6a532c1eb015a4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6ff69ad8f22f3326b25f73f0349057e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/19/1560521947_711:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_c8d668ab775948edbcc9857650659a64.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, армения, в мире

Парламент Армении отклонил проект об отмене запрета собраний во время ЧП

17:33 13.07.2020
241
© Depositphotos / Saiko3pЗдание правительства Республики Армения в ночное время
Здание правительства Республики Армения в ночное время
© Depositphotos / Saiko3p
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в понедельник отклонил проект оппозиционной фракции "Процветающая Армения" об отмене запрета на собрания и общественные мероприятия в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
За проект, представленный секретарем фракции Арманом Абовяном, проголосовал 21 депутат, против – 60.
"Мы представили законопроект об отмене ограничений и запрета на собрания или общественные мероприятия по итогам обсуждений с нашими внепарламентскими коллегами из партий "Родина" и "Дашнакцутюн", - сказал Абовян. По его словам, права и обязанности граждан, в том числе право на собрания, предусмотренное конституцией, могут быть только приостановлены или ограничены, но не запрещены. Он привел также примеры из международной практики, допускающей проведение собраний в условиях ЧП.
Вице-премьер Армении Тигран Авинян, являющийся комендантом республики в период чрезвычайного положения, выступил против принятия проекта, обосновав это тем, что собрания и мероприятия могут привести к распространению инфекции.
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
12 июля, 10:10Распространение нового коронавируса
В Армении выявили 577 новых случаев заражения коронавирусом
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа. В стране, по данным на понедельник, выявлен 32151 случай заражения, 573 человека скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
9 июля, 20:07
Премьер-министр Армении назвал важное достижение страны в борьбе с COVID
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Полиция
Калининградец угрожал убить сотрудницу турфирмы, требуя деньги за путевку
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали обзор России по целям устойчивого развития
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Адвокат рассказал о состоянии Сафронова
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Свердловской области загорелась кровля лесопилки
Коронавирус
Эксперты оценили возможность наличия врожденного иммунитета к COVID-19
Экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев
В Азербайджане задержали экс-министра обороны
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
В Баку опровергли обстрел армянского приграничного села
Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Федерации РФ
Спикер парламента Армении обратился к зарубежным коллегам
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ еще не получила формального письма от США о выходе из организации
Врач в запотевших защитных очках
В Японии за сутки у 260 человек выявили коронавирус
Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
Площадь пожара на складе в Самаре достигла 7,5 тысячи "квадратов"
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Украинские пограничники не пустили в страну российского актера
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
Более 50 человек пострадали при тушении пожара на десантном корабле в США
Иван Сафронов
С защиты Сафронова взяли подписку о неразглашении
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На востоке Москвы пять человек пострадали в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
05:35В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
05:32Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
Лента новостейМолния