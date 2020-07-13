Парламент Армении отклонил проект об отмене запрета собраний во время ЧП

ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в понедельник отклонил проект оппозиционной фракции "Процветающая Армения" об отмене запрета на собрания и общественные мероприятия в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа. В стране, по данным на понедельник, выявлен 32151 случай заражения, 573 человека скончались.