Калининградец угрожал убить сотрудницу турфирмы, требуя деньги за путевку

В дежурную часть обратилась 27-летняя менеджер туристической фирмы, которая сообщила, что в офис компании пришёл один из клиентов и, угрожая банкой, якобы наполненной кислотой, потребовал вернуть деньги, заплаченные за тур. Девушка нажала "тревожную кнопку", но мужчина успел скрыться до прибытия группы немедленного реагирования.