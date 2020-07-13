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Калининградец угрожал убить сотрудницу турфирмы, требуя деньги за путевку
Полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством в отношении жителя Калининграда, который требовал у сотрудницы турфирмы вернуть заплаченные за путевку... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, калининградская область, калининград, происшествия

Калининградец угрожал убить сотрудницу турфирмы, требуя деньги за путевку

17:32 13.07.2020 (обновлено: 17:33 13.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством в отношении жителя Калининграда, который требовал у сотрудницы турфирмы вернуть заплаченные за путевку деньги, угрожая облить ее кислотой, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
В дежурную часть обратилась 27-летняя менеджер туристической фирмы, которая сообщила, что в офис компании пришёл один из клиентов и, угрожая банкой, якобы наполненной кислотой, потребовал вернуть деньги, заплаченные за тур. Девушка нажала "тревожную кнопку", но мужчина успел скрыться до прибытия группы немедленного реагирования.
"Участковым уполномоченным полиции не составило труда установить личность мужчины. Им оказался 52-летний житель Калининграда, ранее не судимый. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье об угрозе убийством", - сообщили в полиции.
Максимальное наказание по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством) предусматривает до двух лет лишения свободы.
Сотрудник полиции
7 июля, 15:20
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