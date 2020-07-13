ПСБ и Минобороны России оценили уровень финграмотности военнослужащих

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первое исследование уровня финансовой грамотности военнослужащих провели . Первое исследование уровня финансовой грамотности военнослужащих провели ПСБ и Минобороны России, сообщает пресс-служба банка.

Анкетирование проводилось в воинских частях в четырех российских регионах, в исследовании принимали участие военные, уже прослушавшие курс лекций по программе ПСБ, и те, кто еще не закончил обучение.

"Лучший показатель финансовой грамотности продемонстрировали военнослужащие в возрастной группе старше 35 лет, а также те, кто прошел обучение по программе банка: их оценки выше, чем у остальных опрошенных. Они более уверены в своих финансовых знаниях, чаще откладывают деньги, используют финансовые инструменты для накопления и инвестирования, эффективнее контролируют свой бюджет", - говорится в сообщении банка.

По словам директора центра развития продуктов и сервисов ПСБ Екатерины Матвеевой, за полтора года, с момента запуска программы, обучение прошли более 65 тысяч военнослужащих по всей России. ПСБ организовал свыше двух тысяч лекций и мероприятий, собрал большой объем аналитики.

"Проведенное исследование показало, что более половины респондентов - 55% - интересуются вопросами разумного управления своими финансами: целенаправленно изучают соответствующую информацию в интернете, читают книги и посещают обучающие занятия. При этом только каждый пятый военнослужащий высоко оценивает уровень своих знаний. Анкетирование позволило нам оценить не только знания военнослужащих об управлении личными финансами, но и определить направления для дальнейшей работы", - сказала Матвеева.