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ПСБ и Минобороны России оценили уровень финграмотности военнослужащих
Первое исследование уровня финансовой грамотности военнослужащих провели ПСБ и Минобороны России, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
банк псб

ПСБ и Минобороны России оценили уровень финграмотности военнослужащих

17:32 13.07.2020
27
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первое исследование уровня финансовой грамотности военнослужащих провели ПСБ и Минобороны России, сообщает пресс-служба банка.
Анкетирование проводилось в воинских частях в четырех российских регионах, в исследовании принимали участие военные, уже прослушавшие курс лекций по программе ПСБ, и те, кто еще не закончил обучение.
"Лучший показатель финансовой грамотности продемонстрировали военнослужащие в возрастной группе старше 35 лет, а также те, кто прошел обучение по программе банка: их оценки выше, чем у остальных опрошенных. Они более уверены в своих финансовых знаниях, чаще откладывают деньги, используют финансовые инструменты для накопления и инвестирования, эффективнее контролируют свой бюджет", - говорится в сообщении банка.
По словам директора центра развития продуктов и сервисов ПСБ Екатерины Матвеевой, за полтора года, с момента запуска программы, обучение прошли более 65 тысяч военнослужащих по всей России. ПСБ организовал свыше двух тысяч лекций и мероприятий, собрал большой объем аналитики.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
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"Проведенное исследование показало, что более половины респондентов - 55% - интересуются вопросами разумного управления своими финансами: целенаправленно изучают соответствующую информацию в интернете, читают книги и посещают обучающие занятия. При этом только каждый пятый военнослужащий высоко оценивает уровень своих знаний. Анкетирование позволило нам оценить не только знания военнослужащих об управлении личными финансами, но и определить направления для дальнейшей работы", - сказала Матвеева.
Она отметила, что ПСБ совместно с Минобороны расширит обучающую программу, дополнит курс актуальными для военнослужащих темами, запустит возможность онлайн-обучения и будет проводить оценку финансовой грамотности на регулярной основе.
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