Адвокат рассказал о состоянии Сафронова

"Иван чувствует себя хорошо, состояние у него отличное, он бодрый. Его права в СИЗО не нарушаются, жалоб нет", - рассказал защитник.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.