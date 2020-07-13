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Адвокат рассказал о состоянии Сафронова
Арестованный по делу о госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов чувствует себя хорошо, в СИЗО его права не нарушаются, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:30
иван сафронов
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РИА Новости
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353
60
иван сафронов, происшествия

Адвокат рассказал о состоянии Сафронова

17:30 13.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
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Иван Сафронов в Лефортовском суде. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов чувствует себя хорошо, в СИЗО его права не нарушаются, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов.
"Иван чувствует себя хорошо, состояние у него отличное, он бодрый. Его права в СИЗО не нарушаются, жалоб нет", - рассказал защитник.
Иван Сафронов
Вчера, 15:39
ФСБ предъявила Сафронову обвинение в госизмене
Сегодня следствие предъявило Сафронову обвинение в госизмене.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновПроисшествия
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