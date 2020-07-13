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В Свердловской области загорелась кровля лесопилки
Кровля здания лесопилки горит в городе Арамиль Свердловской области на площади 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
арамиль
происшествия
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свердловская область
арамиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, арамиль, происшествия

В Свердловской области загорелась кровля лесопилки

17:30 13.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Кровля здания лесопилки горит в городе Арамиль Свердловской области на площади 500 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
"На площади 500 квадратных метров горит кровля здания лесопилки. На момент возникновения пожара людей в здании не было. Огнеборцами из горящего здания эвакуированы три газовых баллона", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в 16.49 мск возгорание было локализовано. Сейчас пожарные проводят вскрытие кровли специнструментом и проливку.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьАрамильПроисшествия
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