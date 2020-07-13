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На востоке Москвы пять человек пострадали в ДТП
Авария с участием четырех автомобилей произошла на востоке Москвы, пятеро пострадавших отправлены в больницы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:29
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
москва, происшествия

На востоке Москвы пять человек пострадали в ДТП

17:29 13.07.2020
1549
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Авария с участием четырех автомобилей произошла на востоке Москвы, пятеро пострадавших отправлены в больницы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Восточном административном округе, на 97-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате пострадали пять человек, они отправлены в медучреждения города. Для медэвакуации привлекался вертолёт МАЦ", - сказал он.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
12 июля, 17:29
В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек
011610
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МоскваПроисшествия
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