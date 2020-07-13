Астрономы решили найти черную дыру в Солнечной системе

Ученые считают, что если черная дыра по соседству с нашей планетой действительно существует, то ее можно обнаружить по аккреционным вспышкам. Они возникают, когда кометы из Облака Оорта попадают в гравитационное поле объекта и разрываются приливными силами. В этот момент они нагреваются из-за трения о потоки газа, который притягивает черная дыра, и испускают излучение.