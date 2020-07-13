https://ria.ru/20200713/1574290186.html
Астрономы решили найти черную дыру в Солнечной системе
Ученые из Гарварда начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:28
2020-07-13T19:09
космос - риа наука
чили
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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космос - риа наука, чили
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Ученые из Гарварда начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале ArXiv.
По их мнению, это позволит определить природу так называемой Девятой планеты Солнечной системы, которая может оказаться черной дырой.
Ученые считают, что если черная дыра по соседству с нашей планетой действительно существует, то ее можно обнаружить по аккреционным вспышкам. Они возникают, когда кометы из Облака Оорта попадают в гравитационное поле объекта и разрываются приливными силами. В этот момент они нагреваются из-за трения о потоки газа, который притягивает черная дыра, и испускают излучение.
Как отмечается в статье, такие вспышки могут быть зафиксированы после запуска проекта Legacy Survey of Space and Time в Обсерватории имени Веры Рубин в Чили
, запланированного на 2022 год.
Метод позволит найти небольшие черные дыры планетарной массы или исключить их наличие в пределах Облака Оорта.
В прошлом году международная группа физиков предположила, что Девятая планета, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или шар для боулинга.