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Астрономы решили найти черную дыру в Солнечной системе
Ученые из Гарварда начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:09
космос - риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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космос - риа наука, чили

Астрономы решили найти черную дыру в Солнечной системе

17:28 13.07.2020 (обновлено: 19:09 13.07.2020)
1751
© Depositphotos / Molodec_Комета, пролетающая мимо Земли
Комета, пролетающая мимо Земли
© Depositphotos / Molodec_
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ученые из Гарварда начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале ArXiv.
По их мнению, это позволит определить природу так называемой Девятой планеты Солнечной системы, которая может оказаться черной дырой.
Центр тяжести Солнечной системы
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Ученые считают, что если черная дыра по соседству с нашей планетой действительно существует, то ее можно обнаружить по аккреционным вспышкам. Они возникают, когда кометы из Облака Оорта попадают в гравитационное поле объекта и разрываются приливными силами. В этот момент они нагреваются из-за трения о потоки газа, который притягивает черная дыра, и испускают излучение.
Как отмечается в статье, такие вспышки могут быть зафиксированы после запуска проекта Legacy Survey of Space and Time в Обсерватории имени Веры Рубин в Чили, запланированного на 2022 год.
Метод позволит найти небольшие черные дыры планетарной массы или исключить их наличие в пределах Облака Оорта.
В прошлом году международная группа физиков предположила, что Девятая планета, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или шар для боулинга.
Так в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами
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39825217
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Космос - РИА НаукаЧили
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