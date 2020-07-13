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Эксперты начали проектирование центра поддержки одаренных детей в Перми
Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на подготовку проекта для размещения в Перми центра выявления и поддержки одаренных... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:23
пермский край
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РИА Новости
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353
60
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60
пермский край

Эксперты начали проектирование центра поддержки одаренных детей в Перми

17:23 13.07.2020
16
© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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ПЕРМЬ, 13 июл – РИА Новости. Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на подготовку проекта для размещения в Перми центра выявления и поддержки одаренных детей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Заключен контракт на проектирование в Перми центра выявления и поддержки одаренных детей по аналогии с центром "Сириус" в Сочи. Подрядчик определен по результатам конкурсной процедуры", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что всего на создание центра предусмотрены порядка 337 миллионов рублей, из которых 320 миллионов рублей будут направлены из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование".
По данным министерства строительства Пермского края, здание центра будет рассчитано на пребывание двухсот детей.
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Согласно конкурсной документации, в здании будут размещены административные помещения, пищеблок, актовый зал, информационно-библиотечный центр, спортивные залы, интернат и зимний сад, а на прилегающей территории будет размещен школьный стадион.
По данным министерства образования Пермского края, работа центра будет выстраиваться по трем направлениям: интеллект, творчество, социальное проектирование лидерства. Помимо этого, дети смогут заниматься искусством и спортом. Каждая смена, в зависимости от профиля, будет составлять от 7 до 21 дня.
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Пермский край
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