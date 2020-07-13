Эксперты начали проектирование центра поддержки одаренных детей в Перми

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ПЕРМЬ, 13 июл – РИА Новости. Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на подготовку проекта для размещения в . Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на подготовку проекта для размещения в Перми центра выявления и поддержки одаренных детей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"Заключен контракт на проектирование в Перми центра выявления и поддержки одаренных детей по аналогии с центром "Сириус" в Сочи. Подрядчик определен по результатам конкурсной процедуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что всего на создание центра предусмотрены порядка 337 миллионов рублей, из которых 320 миллионов рублей будут направлены из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование".

По данным министерства строительства Пермского края, здание центра будет рассчитано на пребывание двухсот детей.

Согласно конкурсной документации, в здании будут размещены административные помещения, пищеблок, актовый зал, информационно-библиотечный центр, спортивные залы, интернат и зимний сад, а на прилегающей территории будет размещен школьный стадион.