https://ria.ru/20200713/1574290036.html
Эксперты начали проектирование центра поддержки одаренных детей в Перми
Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на подготовку проекта для размещения в Перми центра выявления и поддержки одаренных... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:23
2020-07-13T17:23
пермский край
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РИА Новости
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пермский край
ПЕРМЬ, 13 июл – РИА Новости
. Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на подготовку проекта для размещения в Перми
центра выявления и поддержки одаренных детей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Заключен контракт на проектирование в Перми центра выявления и поддержки одаренных детей по аналогии с центром "Сириус" в Сочи. Подрядчик определен по результатам конкурсной процедуры", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что всего на создание центра предусмотрены порядка 337 миллионов рублей, из которых 320 миллионов рублей будут направлены из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование".
По данным министерства строительства Пермского края, здание центра будет рассчитано на пребывание двухсот детей.
Согласно конкурсной документации, в здании будут размещены административные помещения, пищеблок, актовый зал, информационно-библиотечный центр, спортивные залы, интернат и зимний сад, а на прилегающей территории будет размещен школьный стадион.
По данным министерства образования Пермского края, работа центра будет выстраиваться по трем направлениям: интеллект, творчество, социальное проектирование лидерства. Помимо этого, дети смогут заниматься искусством и спортом. Каждая смена, в зависимости от профиля, будет составлять от 7 до 21 дня.