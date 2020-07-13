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Более 50 человек пострадали при тушении пожара на десантном корабле в США
Более 50 человек пострадали при тушении пожара на десантном корабле ВМС США на военно-морской базе Сан-Диего, сообщает командование надводных сил Тихоокеанского РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:37
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сан-диего
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военно-морские силы сша, сан-диего, в мире

Более 50 человек пострадали при тушении пожара на десантном корабле в США

17:21 13.07.2020 (обновлено: 17:37 13.07.2020)
1104
© РИА Новости / Тихоокеанский флот ВМС США / Перейти в фотобанкПожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
© РИА Новости / Тихоокеанский флот ВМС США
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Более 50 человек пострадали при тушении пожара на десантном корабле ВМС США на военно-морской базе Сан-Диего, сообщает командование надводных сил Тихоокеанского флота США.
"По состоянию на 06:30 утра (16:30 мск) по тихоокеанскому времени пожарные команды продолжают работу на борту USS Bonhomme Richard (LHD 6). 57 человек личного состава, 34 моряка ВМС США и 23 гражданских лица получили незначительные травмы, включая тепловой удар и отравление дымом. Из них пятеро остаются в больнице для наблюдения, сейчас они находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении командования в Twitter.
Пожар на десантном корабле в США
© REUTERS / Bing Guan

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / Bing Guan

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

Люди фотографируются на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

Матросы на борту универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) надевают противопожарное оборудование для тушения пожара
3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan
© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

Мужчина играет в гольф на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© REUTERS / Bing Guan

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© AP Photo / Denis Poroy

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy
1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan
2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan
3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan
5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan
10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 8.30 (18.30 мск) воскресенья. Корабль с экипажем около 1000 человек находился на техническом обслуживании, на борту на момент возгорания были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц.
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Военно-морские силы СШАСан-ДиегоВ мире
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