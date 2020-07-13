Более 50 человек пострадали при тушении пожара на десантном корабле в США

"По состоянию на 06:30 утра (16:30 мск) по тихоокеанскому времени пожарные команды продолжают работу на борту USS Bonhomme Richard (LHD 6). 57 человек личного состава, 34 моряка ВМС США и 23 гражданских лица получили незначительные травмы, включая тепловой удар и отравление дымом. Из них пятеро остаются в больнице для наблюдения, сейчас они находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении командования в Twitter.