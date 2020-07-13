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Украинские пограничники не пустили в страну российского актера
Украинские пограничники закрыли на три года въезд в страну российскому актеру из-за посещения Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:15
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Надо было арестовать как шпиона. Вся эта творческая интеллигенция за рубль готовы сниматься у кого угодно и где угодно. Плевать они хотели на такое понятие как Родина. Сниматься в русофобской стране, нормальный россиянин не может.
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера

17:20 13.07.2020 (обновлено: 21:15 13.07.2020)
14615
© Фото : Аэропорт "Борисполь"Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
© Фото : Аэропорт "Борисполь"
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Украинские пограничники закрыли на три года въезд в страну российскому актеру из-за посещения Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Имя артиста не называется.
Отмечается, что актера развернули на границе. Он прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Франкфурта, чтобы поучаствовать в съемках.
Сотрудник пограничной службы Украины
1 марта, 05:30
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"Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году", — отмечается в заявлении пресс-службы.
Пограничники выяснили, что актер участвовал в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили на полуострове.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Россия неоднократно подчеркивала, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надо было арестовать как шпиона. Вся эта творческая интеллигенция за рубль готовы сниматься у кого угодно и где угодно. Плевать они хотели на такое понятие как Родина. Сниматься в русофобской стране, нормальный россиянин не может.
13 июля, 17:44
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