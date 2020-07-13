Украинские пограничники не пустили в страну российского актера

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Украинские пограничники закрыли на три года въезд в страну российскому актеру из-за посещения Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Имя артиста не называется.
Отмечается, что актера развернули на границе. Он прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Франкфурта, чтобы поучаствовать в съемках.
"Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году", — отмечается в заявлении пресс-службы.
Пограничники выяснили, что актер участвовал в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили на полуострове.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Россия неоднократно подчеркивала, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".