Украинские пограничники не пустили в страну российского актера

Отмечается, что актера развернули на границе. Он прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Франкфурта, чтобы поучаствовать в съемках.

"Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году", — отмечается в заявлении пресс-службы.