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В Японии за сутки у 260 человек выявили коронавирус
Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Японии приблизилось к 23 тысячам: в понедельник в стране COVID-19 был подтвержден у 260 человек, передает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:18
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии за сутки у 260 человек выявили коронавирус

17:18 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Японии приблизилось к 23 тысячам: в понедельник в стране COVID-19 был подтвержден у 260 человек, передает телеканал NHK, который собирает и объединяет данные местных администраций.
Почти половина из инфицированных – 119 человек – выявлены в Токио. Впервые за последние пять дней в столице страны подтверждено менее 200 случаев заражения коронавирусом.
Токийская башня
Вчера, 15:59Распространение нового коронавируса
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Рост заражений также был зафиксирован в префектурах Канагава (17 человека), Сайтама (26 человека), Осака (18 человека), Тиба (17 человек), Киото (9 человек) и других.
Всего в стране подтверждены 22 964 случая заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 997 человек, состояние еще 35 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 18 761 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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