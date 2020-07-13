В Японии за сутки у 260 человек выявили коронавирус

Всего в стране подтверждены 22 964 случая заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 997 человек, состояние еще 35 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 18 761 человек.